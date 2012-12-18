به گزارش خبرنگارمهر، مهدی ابوالحسنی شامگاه دوشنبه در مراسم نقد کتاب دست نوشته های شهید حسین کهتری دیده‌بان لشکر14امام حسین (ع) با عنوان «آخرین ستاره» که به همت سپاه صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد، اظهار داشت: کتاب «آخرین ستاره» زمان‌شمار تاریخ دفاع مقدس است چرا که شهید حسین کهتری علاوه بر اینکه از سال 60 تا اواخر 65 در جبهه‌ها حضور داشته و خاطرات خود را می‌نوشته از سال 65 تا 68 نیز که دوره مجروحیت تا شهادت را طی کرده از جبهه و گزارش درباره آن غافل نبوده است.

وی با اشاره به نثر روان، ساده، خط خوب و هچنین رعایت قواعد نگارشی توسط شهید کهتری گفت: از دیدگاه من رعایت این نکات به حدی دقیق است که چاپ مستقیم دست نوشته‌های شهید نیز می‌توانست تاثیرگذار باشد، اما در تدوین کتاب این نکات نگارشی به درستی رعایت نشده است.

نگارش صریح و زیبای شهید کهتری از وقایع جنگ

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه شهید کهتری در این یادداشت‌ها بی‌پرده و صریح تاریخ جنگ را به صورت روزشمار بیان کرده است، افزود: طریقه روایت شهید از خاطرات جنگ بسیار مناسب و زیباست و وی تحلیل‌های مناسبی نیز با استفاده از مشاهدات و شنیده‌هایش ارائه کرده است.

وی ادامه داد: این کتاب به دلیل جامع بودن نیازمند عناوین داخلی برای بخش‌های مختلف خود است که در کتاب رعایت نشده است و گاهی مطلب مربوط به عنوان در چندین صفحه بعد بیان شده است.

ابوالحسنی با اشاره به اینکه در ثبت تاریخ شفاهی زبان گفتاری باید حفظ شود، تاکید کرد: زبان گفتاری این کتاب مناسب انتخاب شده است، اما با توجه به اینکه در این کتاب با تعدد اصطلاحات نظامی روبرو هستیم، به اصطلاحات نظامی و فنی و تاریخ عملیات‌های انجام شده در پاورقی اشاره نشده و این در حالی است که این کتاب برای عموم مردم نوشته شده و قرار نیست تنها افراد نظامی از آن استفاه کنند که امیدواریم در چاپ‌های بعدی کتاب رفع شود.

شهید کهتری متعلق به همه ایران است

به گزارش مهر، در ابتدای این مراسم که سردار آسودی معاون فرهنگی حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه، جانمراد احمدی گردآورنده کتاب و مسئول انتشارات سپاه و جمعی از مسئولان سپاه و علاقه‌مندان حضور داشتند، پیام خانواده شهید کهتری قرائت شد.

خانواده شهید در این پیام تاکید کرده‌اند که تجلیل از شهید کهتری تجلیل از تمام شهدا است و وی همانند تمام شهدا متعلق به همه مردم ایران است.

کسب رتبه نخست در جشنواره فرهنگ مکتوب

این کتاب که از روی هفت دفترچه خاطره از شهید حسن کهتری بازنویسی شده است، در جشنواره فرهنگ مکتوب اصفهان از نظر صفحه آرایی و محتوایی رتبه اول را به خود اختصاص داد و در جشنواره کتاب سال سپاه نیز رتبه ممتاز کسب کرده ضمن اینکه منتخب 10 اثر برگزیده بسیج در سال91 بوده است.