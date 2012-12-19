اصغر ابوالحسنی در گفتگو با مهر درباره برنامه های احتمالی بانک مرکزی در زمینه افزایش تسهیلات 18 میلیون تومانی خرید مسکن که در چندسال گذشته با وجود رشد قیمت مسکن ثابت مانده است، گفت: این موضوع نیازمند بررسی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: همچنین این مسئله باید از سوی شورای پول و اعتبار مورد بررسی و در صورت نیاز تصویب قرار گیرد.

ابوالحسنی در این باره که آیا اساسا چنین طرح و برنامه ای برای افزایش سقف وام مسکن مطرح است؟ بیان داشت: اینکه بخواهد وام خرید مسکن افزایش یابد باید فقط از طریق شورای پول و اعتبار مطرح و بررسی شود.

وی در این زمینه که آیا بانک مرکزی با این نظر که دیگر تسهیلات 18 میلیون تومانی خرید مسکن، اعتبار و قدرت خرید چند سال پیش را ندارد، موافق است؟ گفت: این موضوع باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم زمانی تسهیلات 18 میلیون تومانی خرید مسکن را افزایش دهیم باید جنبه ای مختلف آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

ابوالحسنی با اشاره به لزوم توجه به افزایش تقاضا برای مسکن در زمان تصمیم گیری برای افزایش احتمالی تسهیلات خرید مسکن، تاکید کرد: بررسی اثر تورمی تسهیلات مسکن، از دیگر موضوعات مهمی است که در این بخش باید مورد توجه تصمیم گیران قرار داشته باشد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در این باره که آیا موضوع مربوط به افزایش تسهیلات خرید مسکن می تواند به عنوان یکی از برنامه های اصلی شورای پول و اعتبار باشد؟ با تایید این موضوع، اظهار داشت: با این حال به عنوان تصمیم جدید و مصوبه ای از شورای پول و اعتبار، چیزی در دست نیست.