به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتوگویی اختصاصی با این رسانه، نقش بریکس را در شکلدهی به مشارکت بزرگ اوراسیایی حائز اهمیت دانست. وی با اشاره به جایگاه این گروه در عرصه جهانی، چشمانداز توسعه آن و اهداف ریاست هند در سال ۲۰۲۶ را تشریح کرد. دهم فوریه در روسیه به عنوان روز کارمند دیپلماتیک گرامی داشته میشود.
در ادامه رایزنیهای بریکس، ما ژائوشو معاون اجرایی وزیر امور خارجه چین و ویکرام میسری دبیر امور خارجه هند در حاشیه نشست شرپاها و معاونان شرپاهای بریکس در دهلی نو دیدار کردند. دو طرف حمایت متقابل خود در چارچوب بریکس را تأیید و بر پیشرفت همکاریها در حوزه اتصالپذیری و تبادلات تأکید کردند.
محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی نیز در ابوظبی میزبان عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور مصر بود. طرفین درباره توسعه تجارت دوجانبه و سرمایهگذاری گفتوگو و بر اولویتهای بشردوستانه، ثبات منطقهای و همکاری بلندمدت تأکید کردند.
نخستین نشست شرپاها و معاونان شرپاهای بریکس در سال ۲۰۲۶ به میزبانی هند در دهلی نو برگزار شد. شرکتکنندگان در این نشست برنامههای کلیدی سال جاری را بررسی و روند آمادهسازی هجدهمین اجلاس سران بریکس را به طور رسمی آغاز کردند. هند برای چهارمین بار ریاست این گروه را بر عهده دارد.
در حوزه علم و فناوری، یک پژوهشگر ایرانی موفق به طراحی مدل سهبعدی بافت قلب انسان شده است که قابلیت انقباض خودکار دارد. این دستاورد امکان مطالعه دقیقتر بیماریهای قلبی و آزمایش روشهای درمانی نوین را فراهم میکند.
اندونزی نیز با تقویت تحقیقات ژنومیک در چارچوب راهبرد ملی سلامت، به دنبال پیشبینی بیماریهای آینده و افزایش تابآوری نظام بهداشت عمومی است. نهادهای پژوهشی این کشور همکاریهای زیستپزشکی و پایش ژنتیکی را گسترش دادهاند.
در بخش گردشگری، دبی در سال ۲۰۲۵ میزبان ۱۹.۵۹ میلیون گردشگر بینالمللی بود که نسبت به سال قبل پنج درصد افزایش نشان میدهد. این سومین سال متوالی ثبت رکورد جدید گردشگری در این شهر است و تنها در ماه دسامبر بیش از دو میلیون نفر از آن بازدید کردهاند.
وزیران گردشگری اندونزی و آفریقای جنوبی نیز با امضای توافقی هفتمحوری، همکاریهای دوجانبه در حوزه گردشگری پایدار را تقویت کردند. این برنامه بر توسعه اتصال حملونقلی، ارتقای مهارتها و ترویج مشترک مقاصد گردشگری تمرکز دارد.
در آمریکای جنوبی، مؤسسه بوتانتان برزیل واکسیناسیون با نخستین واکسن تکدوزی تب دنگی با فناوری کاملاً بومی را آغاز کرد. این واکسن که نخستین نمونه تکدوز در جهان به شمار میرود، گامی مهم در توسعه ظرفیت تولید ملی و تقویت نظام مراقبتهای اولیه سلامت برزیل محسوب میشود.
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