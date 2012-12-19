به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد آیه‌های ایثار و تلاش، کنگره شعر زنان عاشورایی را با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تشکل‌های شاهد و ایثارگر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار می‌کند.

علاقمندان به شرکت در این کنگره می‌توانند آثار خود را در 15 موضوع از جمله زنان و پیروزی انقلاب اسلامی، زنان مسلمان و بیداری اسلامی، مادران شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، زنان مسلمان و بصیرت افزایی و تربیت فرزندان ولایی، حداکثر تا روز پنج شنبه 30 آذر به دفتر کنگره ملی شعر زنان عاشورایی و انقلاب اسلامی ارسال کنند.

این کنگره روز 19 دی‌ماه همزمان با ایام پایانی ماه صفر، در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌‌شود.