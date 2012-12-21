کار آلودگی هوای تهران از جار و جنجال گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر ، وحید نوروزی افزود: آینده محیط زیست بسیار امیدوار کننده، روشن و شفاف است و محیط زیست شهر تهران و کل کشور با استفاده از نیروی عظیم فارغ¬التحصیلان و متخصصان این رشته رو به ارتقاء و بهبودی خواهد رفت.

صورت جلسه ای را با عنوان آب پاشی و مه پاشی امضاء نکرده ام !

وی با اشاره به این که کار آلودگی هوای تهران دیگر از جار و جنجال که البته دردی از مردم دوا نمی کند گذشته، اظهار داشت: تمایل نداریم در بحث آلودگی هوا وارد بحث و جدل شویم اما به عنوان نماینده شهرداری تهران در کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا حرف های بسیاری برای گفتن دارم که در این شرایط اگر گفته نشود، بهتر است.

نماینده شهرداری تهران در کارگروه کاهش آلودگی هوای استانداری تهران در خصوص مصاحبه اخیر استاندار تهران نیز گفت: بر خلاف گفت های ایشان که تمام مصوبات این کارگروه به رویت و امضای نمایندگان تام الاختیار شهرداری تهران رسیده، باید بگویم یادم نمی آید نه صورت جلسه ای را با عنوان آب پاشی امضاء کرده باشم و نه صورت جلسه ای را تحت عنوان مه¬پاشی!

90 درصد اظهاراتم در کارگروه آلودگی هوا ثبت نمی شود !

وی با طرح این پرسش که اصلاً مگر کارگروه کاهش آلودگی هوا صورت جلسه هم دارد که ما آن را امضاء کنیم؟ تصریح کرد: آن چه یکی دو هفته بعد از جلسات برای ما ارسال می شود، صورت مذاکرات است که به لطف دبیرخانه کارگروه، 90 درصد اظهارات من به عنوان نماینده شهرداری تهران هیچ گاه ثبت نمی شود.

مشاور معاون شهردار تهران در امور محیط زیست در پایان با تاکید بر این که اگر در مورد اقدامات و مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران سخن نگویم بهتر است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در تعطیلی اخیر تهران اعضای کمیته اضطرار 4 ساعت قبل از لغو یک طرفه تشکیل جلسه این کمیته از طریق رسانه¬ها متوجه شدند که تصمیم به تعطیلی تهران گرفته شده است.

