حوزه هنری کودک و نوجوان زیرمجموعه استان تهران خواهد بود

محمد سرشار، رئیس جدید حوزه هنری استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتساب خود به این سمت اظهار کرد: بحث تغییر مدیریت در حوزه هنری استان تهران، تغییر به معنای مرسوم نبوده است. آقای فاضل نظری بعد از هشت سال فعالیت در این مرکز ابراز تمایل کردند که بیشتر در فعالیت‌های مشاوره‌ای و حوزه ادبیات منظوم فعالیت کنند و به همین خاطر استعفا کردند.

وی افزود: تغییر مدیریت در این مرکز قرار نیست ماموریت حوزه هنری استان تهران را عوض کند و یکی از برنامه‌های اصلی من نیز پیش بردن برنامه‌های سابق حوزه هنری استان تهران است. البته در همین راستا چند مسئولیت تازه نیز به این مرکز فرهنگی محول شده است.

سرشار تاکید کرد: حوزه هنری تهران وظایفی را در سطح استان تهران در برنامه کاری خود تعریف شده دارد که باید انجام شود. به عنوان مثال برنامه‌ریزی برای واحد شهر ری حوزه هنری و یا اجرای برنامه‌های منطقه‌ای در شهر تهران از جمله وظایف این مرکز است که مشابه فعالیت سایر مراکز حوزه هنری در استان‌های کشور است.

وی ادامه داد: حوزه هنری تهران همچنین مرکزی هنری برای نسل جوان به شمار می‌رود که وظیفه‌اش شناسایی و معرفی نخبگان هنر و ادبیات جوان استان تهران و وارد کردن آنها به فعالیت حرفه‌ای است.

سرشار با اشاره به فعالیت‌های تازه محول شده به این مرکز نیز گفت: حوزه هنری کودک و نوجوان در ایام دهه فجر در این مرکز آغاز به کار خواهد کرد و از سوی دیگر این مرکز عهده‌دار برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه نقد و نظریه‌پردازی در عرصه هنر نیز شده است.

وی همچنین درباره مسئولیت اجرایی حوزه هنری کودک و نوجوان نیز گفت: قرار نیست با آغاز به کار حوزه هنری کودک و نوجوان فعالیت‌های سابق حوزه هنری تهران منتفی شود. این بخش جدید هم تا جایی که اطلاع دارم زیرمجموعه حوزه هنری تهران خواهد بود، اما درباره اداره آن تاکنون به من چیزی اعلام نشده است.