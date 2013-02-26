انتظار دارم «حوزه هنری کودک و نوجوان» کارمحور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح حوزه هنری کودک و نوجوان، صبح امروز سه‌شنبه 8 اسفند با حضور حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، محمد سرشار رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان، سیدصادق رضایی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر مسئولان فرهنگی کشور در نهادهای مختلف و حوزه هنری،‌ همچنین جمعی از هنرمندان و نویسندگان کشور در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

خاموشی در این برنامه گفت: نوروز سال 91 اردویی برای جوانان خانواده برگزار کردیم و در آن 5 یا 6 جلسه درباره سبک زندگی صحبت کردیم. آن زمان از این که رهبر انقلاب این موضوع را به عنوان دغدغه مهم خودشان مطرح کرده‌اند، اطلاعی نداشتم، ولی اهمیت این مساله آن قدر زیاد بود که گفتم برای خانواده خودمان درباره‌اش صحبت کنم و به این توجه داشته باشیم که ما مشهور به چه هستم. خانواده ما از قدیمی‌ها هستند و معروف است که در خانه پدربزرگ حدود 70 سال پیش، مجلس روضه به پا می‌شده است. تا جایی هم که به یاد دارم، پای چایی روضه‌ها و منبر و همچنین سخنرانان مطرح بزرگ شدیم.

وی افزود: این مسائل بود که جوانان قدیمی را می‌ساخت و آن جوانان تظاهر به دین نمی‌کردند. بحث حجاب و عفاف هم همین‌طور بود. من اول باور نمی‌کردم که این بحث این همه جدی قلمداد شود، ولی وقتی همه مردم را درگیر آن دیدم، متوجه شدم که موضوع خیلی جدی است و در خانواده‌های ایرانی مطرح است. هر خانواده‌ای هم که چنین بحثی نداشته باشد، گویی هویتی گم شده دارد و به تبع آن، جامعه‌ای هم که چنین بحثی نداشته باشد، گویی هویت گم‌شده‌ای دارد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه گفت: اگر بینش موحدانه در جوان ما عمق پیدا کند، وقتی انقلابش در خطر می‌افتد، مجاهده می‌کند آن انقلاب را حفظ کند. جوانان ما که به جبهه رفتند، زیاد حکیم و فیلسوف نبودند. یک بار در زمان جنگ، پسر جوانی از فامیل به خانه‌ ما آمد و گفت استاد آماده‌ای برویم منطقه؟ گفتم من امتحان دارم. یادم می‌آید که عملیات کربلای 5 بود. آن جوان به من گفت مواظب باش دیر نکنی. و من وقتی به منطقه رسیدم که با خیلی از پیکرهای شهدا روبرو شدم. جنازه مطهر این شهید 18 ساله هم 27 گلوله خورده بود. این نکته هم در سبک زندگی مهم است که جوان احساس کند با خدا معامله می‌کند نه فردی دیگر.

خاموشی گفت: در بینش موحدانه، خداوند اصل است و تمتع انسانی در سایه شرع قرار دارد. در این گونه نگرش، حکم باری تعالی در موارد جاری در زندگی تقدم دارد. اگر چنین بینشی نداشته باشیم، روش زندگی‌مان، تفاوتی با زندگی غربی و شرقی نخواهد داشت. مقام معظم رهبری هم بر بینش موحدانه و تکیه بر خدا تاکید دارند. اگر به سبک زندگی توحیدی فکر می‌کنیم،‌ باید خانه حضرت علی(ع) را تصور کنیم. به دوستان شیعه و سنی توصیه می‌کنم به تفاسیر سوره انسان مراجعه و شعرهایی که با استفاده از این تفاسیر سروده شده را مطالعه کنند. چنین بینشی است که انسان را قاعده‌مند می‌کند و به تبع آن کشور و دیار چنان انسان‌هایی هم قاعده‌مند می‌شود.

وی ادامه داد: اسلام در بینش توحیدی، فرورگذار نکرده است. در اخلاق هم فروگذار نکرده است. به نظرم نقطه هدف ما در الگوی زندگی اسلامی ایرانی باید، دین حداکثری باشد؛ اگرچه در رسیدن به آن به صورت نسبی توفیق خواهیم داشت. توصیه می‌کنم کتاب 40 حدیث امام خمینی را به عنوان یک کتاب دم دست بخوانید و جالب است که این کتاب در 27 سالگی امام خمینی (ره) نوشته شده است. ایشان در این کتاب کولاک کرده است. به یک نکته هم در سبک زندگی اسلامی ایرانی توجه داشته باشید و آن این که اگر بگوییم ما دین را قبول داریم، ولی کارهای دینی نکنیم، کاری نکرده و قدمی برنداشته‌ایم. امام صادق (ع) می‌فرماید: دروغ می‌گوید کسی که ادعا می‌کند شیعه است، ولی در عمل خلافش را نشان می‌دهد. امام صادق (ع) معتقد است حتما باید ایمان صحیح و عمل براساس آن وجود داشته باشد، تا اعتقاد مورد قبول واقع شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان سخنانش گفت:‌ حوزه هنری کودک و نوجوان باید کاری کند که بچه‌های ما زیبایی‌های کمال‌جوی دین را جستجو کنند. تقاضا دارم کارهای حوزه هنری کودک و نوجوان فله‌ای صورت نگیرد، بلکه کارمحور باشد. ما در حوزه هنری مرکز هم 3 اولویت اصلی داریم که عبارت‌اند از انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و حوزه ارزش‌ها که حوزه هنری هم باید در کارهایش به این سه اصل توجه داشته باشد.