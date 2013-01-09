۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

ایران در رده‌بندی فوتسال جهان در رده هفتم باقی ماند

در تازه‌ترین رده‌بندی فوتسال جهان، 10 تیم برتر فوتسال جهان هیچ تغییری در این رده‌بندی جدید نداشته و ایران نیز کماکان در رده هفتم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رده‌بندی جدید برزیل همچنان با 1981 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. اسپانیا با 1974 امتیاز دوم است و ایتالیا با 1791 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.

بر پایه این گزارش، ایران با 1519 امتیاز به عنوان برترین تیم آسیایی و تیم هفتم جهان است. ژاپن هم با 1438 امتیاز در جایگاه نهم جهان و دوم آسیاست.

رده‌بندی 10 تیم برتر جهان به شرح زیر است:
1- برزیل 1981 امتیاز
2- اسپانیا 1974 امتیاز
3- ایتالیا 1791 امتیاز
4- روسیه 1706 امتیاز
5- پرتغال 1606 امتیاز
6- آرژانتین 1562 امتیاز
7- ایران 1519 امتیاز
8- اوکراین 1490 امتیاز
9- ژاپن 1438 امتیاز
10- پاراگوئه 1409 امتیاز

