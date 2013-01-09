به گزارش خبرگزاری مهر، در رده‌بندی جدید برزیل همچنان با 1981 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. اسپانیا با 1974 امتیاز دوم است و ایتالیا با 1791 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.

بر پایه این گزارش، ایران با 1519 امتیاز به عنوان برترین تیم آسیایی و تیم هفتم جهان است. ژاپن هم با 1438 امتیاز در جایگاه نهم جهان و دوم آسیاست.

رده‌بندی 10 تیم برتر جهان به شرح زیر است:

1- برزیل 1981 امتیاز

2- اسپانیا 1974 امتیاز

3- ایتالیا 1791 امتیاز

4- روسیه 1706 امتیاز

5- پرتغال 1606 امتیاز

6- آرژانتین 1562 امتیاز

7- ایران 1519 امتیاز

8- اوکراین 1490 امتیاز

9- ژاپن 1438 امتیاز

10- پاراگوئه 1409 امتیاز