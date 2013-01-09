به گزارش خبرگزاری مهر، در ردهبندی جدید برزیل همچنان با 1981 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. اسپانیا با 1974 امتیاز دوم است و ایتالیا با 1791 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.
بر پایه این گزارش، ایران با 1519 امتیاز به عنوان برترین تیم آسیایی و تیم هفتم جهان است. ژاپن هم با 1438 امتیاز در جایگاه نهم جهان و دوم آسیاست.
ردهبندی 10 تیم برتر جهان به شرح زیر است:
1- برزیل 1981 امتیاز
2- اسپانیا 1974 امتیاز
3- ایتالیا 1791 امتیاز
4- روسیه 1706 امتیاز
5- پرتغال 1606 امتیاز
6- آرژانتین 1562 امتیاز
7- ایران 1519 امتیاز
8- اوکراین 1490 امتیاز
9- ژاپن 1438 امتیاز
10- پاراگوئه 1409 امتیاز
نظر شما