به گزارش خبرنگار مهر، رضا صالحی امیری شامگاه پنجشنبه در نشست شورای اداری استان خوزستان که در سالن همایش های دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برگزار شد، اظهار کرد: اگر امشب در کنار هم جمع شده ایم مدیون خون شهدایی هستیم که برای حفظ انقلاب اسلامی ایران و تداوم حیات جامعه ریخته شده اند و ما امروز باید قدردان و قدرشناس خانواده آنها باشیم.

وی با اشاره به حضور در حرم مطهر حضرت سبزقبا و ادای احترام به ساحت مقدس این امامزاده، افزود: همه کسانی که به این امامزاده عظیم الشأن توهین کردند باید بدانند که ملت ایران آنها را که به ارزش ها و مقدسات اهانت کردند جزئی از خود نمی دانند.

صالحی امیری، استاندار خوزستان را انسانی وارسته، سخت کوش و مجاهد دانست و افزود: استاندار خوزستان همواره به دنبال توسعه استان و جلب رضایت مردم است و نماینده دزفول نیز از موثرترین نمایندگان مجلس در فرایند تصمیمات است. مردم خوزستان بدانند که مدیران آنها در این شرایط با تمام توان تلاش می‌کنند.

صالحی امیری با بیان اینکه امروزه در شرایط تهدید و تحریم و جنگ به سر می بریم، گفت: هر کشوری که در این شرایط قرار دارد دارای کاستی هایی است و ما اکنون به عنوان نماینده دولت به خاطر همه کاستی ها از مردم خوزستان و دزفول عذرخواهی می‌کنیم اما از مردم می خواهیم باور داشته باشند که از این پیج سخت عبور خواهیم کرد و در شرایط زیست شرافتمندانه قرار خواهیم گرفت.

وی با اشاره به استراتژی های پیش روی دولت گفت: یا باید در مقابل زیاده خواهی های دشمن مقاومت کرده و از اسلام، انقلاب، رهبری و این خاک دفاع کنیم و یا تسلیم دشمن شویم که قطعا تسلیم نخواهیم شد.

وزیر میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: دولت، مقاومت در برابر توطئه ها و زیاده خواهی های دشمن و مذاکره برای تامین منافع ملی را همزمان دنبال می کند اما ما نمی توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم و باید برای هر شرایطی آماده باشیم.

صالحی امیری ادامه داد: دولت هم باید در جبهه خارجی از توطئه های دشمن جلوگیری کند و هم در عرصه داخلی به فکر معیشت و امنیت مردم باشد.

وی با بیان اینکه مردم عزیز ایران در جنگ ۱۲ روزه روی خوش به دشمن نشان نداند، افزود: به همین دلیل دشمن آتش بس را دنبال کرد و استراتژی خود را به شورش های خیابانی و خشونت حداکثری تغییر داد و در ادامه به دنبال حمله نظامی به بهانه حمایت از آشوبگران است.

صالحی امیری یادآور شد: در کجای دنیا طبیعی است که ریاست جمهور آمریکا یک هفته برای معترضان در ایران توییت بزند و از مردم بخواهد به خیابان ها بیایند و شورش کنند؟ ترامپ رسما اعتراف کرده که در شورش های ایران مداخله داشته است.

وی بیان کرد: شورش های اخیر دارای چند ضلع جمعیتی بود، عده ای از مردم معترض به معیشت و گرانی ها بودند، عده ای نیروهای آشوبگر وارداتی آموزش دیده و شبکه های تروریستی سازماندهی شده در خانه های تیمی بودند و عده ای نیز بازیچه عوامل بیگانه و دشمنان شده بودند که شاهد وقایع و فجایع بسیار تلخی بودیم.

۹۰ درصد کشته شدگان شهید اعلام شدند

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: دولت با آگاهی از واقعیات صحنه، بیش از ۹۰ درصد از کشته شدگان را شهید اعلام کرد این یعنی دولت و حکومت، صف معترضان را از اغتشاشگران جدا کرد.

صالحی امیری تاکید کرد: جمعیت چند درصدی و اندک آشوبگران نباید موجب شود جمعیت معترضان را فراموش کنیم، رسالت اصلی ما خدمت به تمام مردم است؛ بنابراین ضروری است صدای معترضان به معیشت و اشتغال شنیده شود.

وی ادامه داد: باید برای تامین منافع ملی تلاش کنیم هرکسی در این زمینه بر طبل نفاق بکوبد در زمین دشمنان بازی می کند، باید از تمام ملت یک صدا بلند شود تا دشمن بداند ما در مقابل زیاده خواهی آنها مقاومت می کنیم.

وی با بیان اینکه کارآمدی کانون اصلی حرکت ما در دولت است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به کارآمدی نیاز داریم. کارآمدی یعنی پاسخ به انبوه نیازهای مردم برای زیست شرافتمندانه و ما وظیفه داریم این نیازها را فراهم کنیم.

خوزستان پاره تن ایران است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استان خوزستان برای دولت، ایران و نظام اهمیت زیادی دارد، گفت: خوزستان پاره تن ایران زمین و هویت ما است، همه آن چیزی که ما به دنبال آن هستیم در خوزستان وجود دارد و می توان گفت با توسعه خوزستان ایران توسعه می یابد.



وی با بیان اینکه وظیفه ما اقناع و بیان روایت های صحیح برای اگاه سازی مردم است، گفت: در حوادث اخیر نتوانستیم روایات صحیح را بیان کنیم پس روایات دروغ جایگزین شد به همین دلیل دولت تصمیم گرفت آمار دقیق تمام شهدا را به همراه اسامی آنها اعلام کند.

وی با اشاره به حضور در دزفول و بازدیدهای صورت گرفته از برخی اماکن گفت: احداث موزه مرکزی دزفول با همکاری شهرداری، نماینده مجلس، استانداری از محل مسئولیت های اجتماعی احداث خواهد شد تا آثار و اشیای تاریخی و باستانی دزفول پر آوازه که در شهرهای دیگر نگهداری می شوند به دزفول بازگردانده شوند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تامین اعتبار برای مرمت پل باستانی و کمک به پایگاه مطالعاتی جندی شاپور و یعقوب لیث را از دیگر دستاوردهای سفر به دزفول برشمرد و گفت: دزفول سرزمین رمزها و رازهاست، رسالت ما بازنمایی واقعیت های فرهنگی و تمدنی این دیار برای نسل جوان است. ظرفیت های تاریخی دزفول به تنهایی به اندازه چند کشور است بنابراین ضروری است این تمدن و ظرفیت در مدارس و دانشگاه ها برای نسل جوان تدریس و تشریح شود.

صالحی امیری در ادامه با بیان اینکه ۲۹ اثر ایرانی در یونسکو ثبت شده است، یادآور شد: بیش از ۲۰ سال به دلایل مختلف به یونسکو مراجعه نداشته ایم و امروزه ۵۸ اثر کشور در نوبت ثبت یونسکو هستند.

وی گفت: سالی یک اثر می تواند در یونسکو ثبت شود که اگر این سازمان محدودیت زمانی را بردارد ایران به قدرت اول میراث و فرهنگ و تمدن جهان تبدیل خواهد شد هرچند در حقیقت ما هم اکنون نیز قدرت اول جهان در این عرصه ها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر میراث فرهنگی با حضور در دزفول از پل باستانی، حرم مطهر سبزقبا و کتابخانه آیت الله مخبر بازدید کرد.