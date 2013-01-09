74 درصد تعهد اشتغال در خوزستان محقق شده است

سید خلف موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعهد اشتغال استان خوزستان در سال جاری ایجاد 131 هزار و 422 فرصت شغلی است که تا کنون 94هزار فرصت شغلی توسط دستگاههای اجرایی ایجاد شده است.

وی افزود: فرصتهای شغلی ایجاد شده در استان خوزستان بدون محاسبه اشتغال بخس مسکن بوده، که با احتساب این بخش آمار فرصت های شغلی افزایش می یابد.

موسوی تصریح کرد: بیشترین تعهد اشتغال در شهرستان اهواز با ایجاد 21 هزار و 438 شغل و کمترین در هفتکل با دو هزار و 603 شغل است.



وی اظهار کرد: بیشترین تعهد شغلی مربوط به سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با 35 هزار شغل است که این سازمان تا کنون بیشترین تعهد اشتغال خود را با اجرای طرحهای توسعه کشاورزی محقق کرده است.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیتهای مختلف صورت گرفته برای رشد فرصتهای شغلی در خوزستان و کاهش نرخ بیکاری گفت: طرح توسعه کشاورزی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و پرداخت تسهیلات به منظور مشاغل خرد و مشاغل خانگی از جمله برنامه های دولت برای کاهش نرخ بیکاری بوده است.

وی همچنین با اشاره به تاسیس و فعالیت شرکت های مشاوره و خدمات رسانی کارآفرینی در استان، اظهار کرد: استان خوزستان بستر مناسبی در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال دارد که مراجعه افراد به این مراکز راهنمای آنان در اشتغال و ایجاد فرصت شغلی خواهد بود.

موسوی تصریح کرد: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید با حرکت هایی مدبرانه و هوشمندانه پر بارتر و موفق تر از سال گذشته برای شکوفایی و پیشرفت استان و کشور تلاش کنیم.

