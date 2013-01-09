سرمربی پرسپولیس یک سال محروم شد/ خاطیان فینال جنجالی جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون کشتی پس از حوادث دیدار فینال دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد بین تیمهای موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) سبزوار و پرسپولیس آرای متخلفان را اعلام کرد که خلاصه آن به شرح زیر است:

1- غلامرضا محمدی را به لحاظ رفتارهای غیر ورزشی و غیر اصولی از قبیل فحاشی، تهدید، ایراد ضرب نسبت به بهمن طالبی رئیس کمیته داوران و تمکین نکردن از تصمیمات داوران مسابقه به یکسال محرومیت از فعالیت در لیگ تحت عنوان سرپرست، سرمربی، مربی و تمامی مسئولیت‌ها و پرداخت جریمه 100 میلیون ریالی معادل 10 میلیون تومان جریمه نقدی در حق سازمان لیگ فدراسیون کشتی محکوم کرد.

2- سرپرست باشگاه داماش صدرای بابل به لحاظ حضور نیافتن روی سکو و ترک سالن مسابقات به پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال در حق سازمان لیگ فدراسیون کشتی محکوم می‌شود.

3- سرپرست باشگاه پرسپولیس جویبار به لحاظ حضور نیافتن روی سکو و ترک سالن مسابقات به پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال در حق سازمان لیگ فدراسیون کشتی محکوم می‌شود.

4– باشگاه پرسپولیس به لحاظ تخریب اموال سالن دوازده نفری آزادی از ناحیه هواداران آن تیم، به پرداخت خسارت 40 میلیون ریالی در حق ورزشگاه آزادی محکوم شد.

5- تیم داوران در اوزان 74 و 96 کیلوگرم کشتی بین تیم‌های پرسپولیس جویبار و موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع)سبزوار به لحاظ توجه نکردن به نظم مسابقات و ضعف در اداره کردن مسابقه، به پنج جلسه محرومیت از داوری در تمامی رقابتهای داخلی محکوم شدند.

ضمنا رای صادره قطعی و لازم الاجراء است.