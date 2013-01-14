کمبود ناوگان اتوبوسرانی پایتخت بیش از 7 هزار دستگاه اتوبوس است

به گزارش خبرگزاری مهر، رنجبریان با بیان این مطلب اظهار کرد: تعداد ناوگان اتوبوسرانی در حال حاضر 6737 دستگاه اتوبوس است که 1235 دستگاه از این اتوبوس ها بالای 8 سال سن دارند.

وی با بیان اینکه تعداد خطوط اتوبوسرانی تهران 251خط عمومی، خصوصی و شبانه است گفت: با توجه به افزایش قیمت اقلام مصرفی و مورد نیاز اتوبوس ها، قطعاً در امکان تعمیرات به موقع اتوبوسها و فعال بودن آنها با مشکلاتی مواجه خواهیم شد که امید است برای جلوگیری از هرگونه مشکل ضمن پرداخت به موقع و کامل یارانه های بلیت، حمایت های لازم جهت افزایش تعداد ناوگان، نوسازی ناوگان و تعمیرات از سوی دولت صورت گیرد.

رنجبریان گفت: کل خطوط اتوبوسرانی تهران به طول 2908 کیلومتر و با 4131 ایستگاه سهم قابل توجهی در سفرهای شهری دارد چنانچه سالانه حدود 1.3میلیارد جا به جایی مسافر توسط اتوبوسرانی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه براساس طرح جامع و پس از هدفمند سازی یارانه ها تهران به 13 هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد گفت: در حال حاضر کمتر از 7 هزار دستگاه اتوبوس در تهران موجود است و در واقع باید بیش از 6 هزار دستگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان شود.

رنجبریان تاکید کرد: شایان ذکر است از ناوگان موجود اتوبوسرانی شهر تهران نیز تعداد 1235 دستگاه نیز دارای عمری بالای 8 سال بوده که می بایست از چرخه خدمت رسانی خارج شوند بر این اساس می توان گفت که میزان واقعی کمبود ناوگان اتوبوسرانی بیش از 7 هزار دستگاه اتوبوس است.