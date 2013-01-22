به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایش "تنتن و راز قصر مونداس" صبح امروز سهشنبه 3 بهمنماه با حضور آروند دشتآرای کارگردان، حسن معجونی، طناز طباطبایی، محسن حسینی، سحر دولتشاهی، سعید چنگیزیان، اشکان جنابی بازیگران نمایش، ساسان پیروز مدیر پروژه و حمید خرم مدیرتولید نمایش در سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان برگزار شد.
در ابتدای این نشست دشتآرای با اشاره به اینکه این نمایش بر اساس داستان مصور "ماجراهای تنتن" که یکی از مشهورترین داستانهای کمیک استریپ است توسط محمد چرمشیر نوشته شده عنوان کرد: در این نمایش یک بازخوانی نسبت به اثر صورت گرفته و داستان جدید خلق شده اما شخصیتهای قصه حفظ شدهاند. پیشتولید این نمایش از مرداد آغاز و تمرینات نیز از اوایل آبانماه شروع شده است.
دشتآرای در ادامه درباره تامین هزینههای مالی این نمایش توضیح داد: ابتدا این پروژه را با صفر شروع کردیم و همه دوستان نیز با توجه به پرهزینه بودن اثر از ما میخواستند که فعلا این کار را روی صحنه نبریم. زمانی که زیر ساختهای تئاتر خصوصی را مطرح کردیم طی یک جزوه که به مرکز هنرهای نمایشی هم ارائه شد تهیه و تولید تئاتر در ایران را مطرح کردیم و حتی پیشنهاد دادیم که این جزوه قابلیت تدریس در دانشگاههای علمی کاربردی را هم دارد.
وی افزود: با انجام این پروزه ریسک بزرگی کردیم و خوشبختانه توانستیم بدون حمایتهای دولتی پروسه سخت تامین منابع مالی را پشتسر بگذاریم. با انجام پروژه تنتن میدانیم که با هجمه بزرگی از طرف طرفداران این داستان روبرو میشویم و خواه ناخواه قضاوت و مقایسه میشویم. هدف از اجرای این نمایش این بود که بیادعا میخواستیم ادای دینی به یک نوستالژی محبوب و جذاب نوجوانان یک نسل بکنیم.
وی در ادامه سخنان خود گفت: خوشبختانه در اجرای این نمایش ممیزی و اصلاحاتی صورت نگرفته تنها در مرحله خواندن متن 14 مورد اصلاحات به نمایشنامه وارد شد. برای اجرای این نمایش نیز با سفارت بلژیک در ایران گفتگو کردیم و اجازه گرفتیم. امکان تمدید این نمایش در ایرانشهر برای ما وجود ندارد اما اگر استقبال مناسب باشد ممکن است در سالن دیگری نمایش را ادامه دهیم. بلیط نمایش نیز همان 20 هزار تومان است.
در بخش دیگری از این نشست ساسان پیروز مدیر پروژه عنوان کرد: به دلیل تغییرات سالن، بالا بودن هزینههای تولید نمایش و مهم بودن تعداد اجراها برای تامین هزینه گروه مهم بود که چه زمانی این نمایش اجرا شود. که این اجرا همزمان شد با برگزاری جشنواره تئاتر فجر که البته تفاوت زیادی برای ما ندارد و تماشاگران میتوانند در کنار جشنواره از نمایش دیگری هم دیدن کنند. تنها نگرانی ما این است که شروع نمایش تحت الشعاع جشنواره قرار بگیرد.
وی افزود: تامین مالی نمایش برای هزینههای اولیه با کمک برخی سازمانها انجام شد اما در نهایت برای تامین بقیه هزینهها از گیشه کمک بگیریم. نگاه ما در این نمایش صرفا اقتصادی نیست بلکه تلاش میشود همکاری بین موسسهها و سازمانهای مختلف برای حیات تئاتر برقرار کنیم.
محسن حسینی که در نمایش نقش پروفسور فی لی پلوس را بر عهده دارد درباره حضور در این اثر گفت: زمانی که پیشنهاد بازی در این نمایش به من شد بسیار خوشحال شدم. چون در واقع تنتن یک اسطوره است و به گفته پازولینی در اسطورهها حقایقی نهفته و در حقایق امروزی هم اسطورهها نهفته هستند. بنابراین این نمایش سوژه بسیار جذابی برای من بود.
وی ادامه داد: پروژههایی مثل تنتن در واقع با مونتاژی موازی و بسیار سینمایی شکل میگیرند. از آنجا که من به اصطلاح زیاد تنتن باز نبودم چندین CD از داستانهای تنتن را تماشا کردم تا با فضا بیشتر آشنا شوم. امیدوارم این نمایش بتواند ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کند.
در ادامه سحر دولتشاهی بازیگر نقش بیانکا کاستافیوره گفت: معتقدم که رفتن به سمت قصههایی که رویاها و اولین تصاویر ذهنی تعدادی کودک و نوجوان را تشکیل میدهند جسارت زیادی میخواهد بنابراین فکر میکنم گروه ما کار سختی در پیش دارند. امیدوارم ما یاداور خاطرات خوبی برای یک نسل باشیم.
وی افزود: پیشنهاد بازی در این نقش پیشنهاد خود من بود چون همیشه با تصاویر کاستافیوره بسیار خوشحال میشدم. همچنین این سنگینترین گریمی است که تا به حال در نقشی داشتهام.
در بخش دیگری از نشست حسن معجونی که کاپیتان هادوک این نمایش است درباره حضور در این اثرعنوان کرد: این نمایش با فانتزیای که دنبال میکند جذابیتهای بسیاری دارد و از آن دست نمایشهایی نیست که تماشاگر بعد از دیدن آن سنگین از سالن بیرون بیاید بلکه فراغت بال و سبکی به مخاطب منتقل میکند.
وی ادامه داد: قطعا این نمایش با نمونههای سینمایی و انیمیشن مقایسه میشود و همین باعث میشود که کارمان سخت شود اما ما در این راه سخت قدم گذاشتیم و فرار از این مقایسهها اجتناب ناپذیر است.
سعید چنگیزیان بازیگر نقش تنتن نیز در این باره گفت: امیدوارم انتظارات از تنتن برآورده شود. بیصبرانه منتظر قضاوت مخاطبان هستم. ممکن است از لحاظ ظاهری تناسبی با تنتن نداشته باشم اما با گریم و لباس به این شخصیت شبیه و نزدیک شدهام.
در ادامه طناز طباطبایی، اشکان جنابی، حمید خرم و شقایق راد دستیار کارگردان نمایش نیز درباره حضورشان در این اثر نمایشی صحبت کردند.
نمایش "تنتن و راز قصر مونداس" از 6 بهمنماه در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به صحنه میرود.
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