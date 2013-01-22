به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در مراسم تودیع و معارفه معاون قضایی قوه قضاییه با تبریک ایام ولادت رسول گرامی اسلام و امام جعفر صادق(ع)، قرآن را هدایت کننده متقین دانست و گفت: کسانی که چراغ هدایت در درونشان خاموش است نمی‌توانند پیام رسول گرامی اسلام را درک کنند.

وی افزود: بدون تردید به خاطر وجود گناه، معصیت و زشتی است که چراغ فطرت درون انسان خاموش می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هرگونه نگرانی و اضطراب در پرتو اتکا به خداوند رفع می‌شود اظهار داشت: اینکه انسان بخواهد با امید به آینده زندگی کند و مأیوس نشود، این امید و اطمینان در پرتو امید داشتن به خداوند ایجاد می‌شود .

وی خاطرنشان کرد: اگر انسان بخواهد وجودش امن و بدون اضطراب باشد باید خدا محور و خداخواه و همچنین عدالت محور و عدالت خواه باشد چرا که سنگ بنای انسان در زندگی بر پایه اعتقاد و اتکا به خدا شکل می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان اینکه حتی دانش و علم هم به انسان اطمینان و آرامش نمی‌دهد بیان کرد: اعتقادات ما در زندگی جلوه‌هایی از امید است و انسان حق ندارد با باورهای غلط دچار اضطراب و تشویش شود.

وی ثبات در جامعه را لازمه آرامش دانست و گفت : تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی در جامعه نیز باید ثبات داشته و دارای پشتوانه علمی باشد تا جامعه دچار تشویش و اضطراب نشود.

وی با اشاره به اینکه تصمیمات صحیح و عادلانه قضات موجب رفع اضطراب و نگرانی در جامعه می‌شود گفت: تصمیمات و آراء قضایی جدای از اینکه از کجی‌ها جلوگیری می کند می‌تواند موجب ثبات اجتماعی در جامعه شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: هر چه آراء قضایی از اتقان بیشتری برخوردار باشد می‌تواند ثبات اجتماعی را در جامعه بیشتر کند.

وی ادامه داد: البته ممکن است برخی از احکام منجر به سکوت شود ولی رسیدن به سکون و آرامش در پرتو آراء متقن بسیار ضروری‌تر است لذا قضات، مجریان و ناظران باید طوری ایفای نقش کنند که این احکام اسباب آرامش را در جامعه فراهم آورد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی معاونت قضایی را مهمترین رکن در دستگاه قضایی و به عنوان بازوی اجرایی رئیس قوه قضاییه دانست و بیان داشت: معاونت قضایی خدمات ارزشمندی در طول مدت فعالیت خود انجام داده است که از آن جمله می‌توان به رسیدگی دقیق به پرونده‌های مشمول ماده 18 اشاره کرد.

در پایان این مراسم از تلاش‌های حجت الاسلام والمسلمین کریمی در طول مدت فعالیت خود در معاونت قضایی با اهدای لوح، تقدیر و حجت الاسلام والمسلمین حصاری به عنوان معاون قضایی جدید قوه قضاییه معرفی شد.

گفتنی است حجت الاسلام والمسلمین حصاری پیش از این مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضاییه بود.

