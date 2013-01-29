احتمال تخصیص سبد کالا به بازنشستگان/تعیین تکلیف عیدی بازنشستگان بزودی

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و خانواده تحت پوشش آنان ناچیز است و پاسخگوی نیازهای ضروری آنان در شرایط اقتصادی فعلی جامعه نیست به همین دلیل قصد داریم در مورد سبد کالای آنان با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی صحبت کنیم.

وی با اشاره به اینکه طی هفته آینده در دیدار با مرتضوی بصورت کتبی درخواست خود را مطرح خواهیم کرد، تاکید کرد: طی این مدت اقدامات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نشان دهنده حمایت وی از بازنشستگان بوده که امیدواریم با تخصیص سبد کالای بازنشستگان نیز موافقت شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در مورد پرداخت عیدی بازنشستگان نیز گفت: زمان پرداخت عیدی امسال بازنشستگان هنوز مشخص نشده است و تکلیف آن بزودی مشخص می شود.

خبازها همچنین در مورد تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: بازنشستگان با اینکه تامین اجتماعی سازمان باقی بماند موافق هستند و با اتفاقی که هفته گذشته رخ داد مدیریت سازمان تامین اجتماعی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته است.