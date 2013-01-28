جنگ لفظی احزاب حاکم اسکاتلند و انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هرالد اسکاتلند، اظهارات تعدادی از اعضای دولت انگلیس مبنی بر اینکه "جدول زمانبندی شده تعیین شده از سوی حزب ملی اسکاتلند (حزب حاکم) برای مذاکره با اتحادیه اروپا موجب عقد قراردادهای ضعیف میان آنها شده و به این به نفع مردم اسکاتلند نیست" با واکنش "ادینبرو" مواجه شد.

مقامات انگلیسی برای منصرف کردن اسکاتلندی ها از کسب استقلال، همچنین مدعی شده اند که اگر اسکاتلند می خواهد مزیت چشمگیری در اتحادیه اروپا داشته باشد باید به عنوان بخشی از انگلیس وارد مذاکره با اتحادیه اروپا شود چون در غیر اینصورت موقعیت اسکاتلند در اتحادیه اروپا ضعیف خواهد بود.

این اظهارات مقامات انگلیسی با واکنش حزب حاکم اسکاتلند مواجه شده به طوری که این حزب اعلام کرده که دولت ائتلافی انگلیس با هدف تسریع روند جدایی این کشور از اتحادیه اروپا، سعی دارد مذاکرات اسکاتلند با این اتحادیه را زیر سوال ببرد.

حزب حاکم اسکاتلند همچنین اعلام کرده که جدیدترین تهدید پیش روی اسکاتلند برای کسب استقلال و پیوستن به اتحادیه اروپا، از جانب انگلیس است.

قرار است مردم اسکاتلند در سال آتی میلادی با شرکت در یک همه پرسی در مورد استقلال کشورشان از انگلیس تصمیم گیری کنند. اما به دلیل وجود منابع قابل توجه انرژی در اسکاتلند، لندن به هیچ وجه راضی به از دست دادن اسکاتلند نیست.

در مهرماه سال گذشته دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس و "الکس سالموند" رئیس دولت اسکاتلند توافق کردند همه پرسی استقلال اسکاتلند در این بخش از پادشاهی ملکه الیزابت دوم، به اجرا گذاشته شود.

به گفته سالموند همه پرسی مذکور به صورت آزاد و برای تصمیم گیری نهایی مردم اسکاتلند در فضایی عادلانه برگزار می گردد.