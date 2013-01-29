سوء قصد به ذات همایونی/ رمانی درباره ترور شاه قاجار پس از 2 دهه بازنشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «قصه نو» انتشارات افکار با چاپ رمان «سوء قصد به ذات همایونی» نوشته رضا جولایی دوباره از سرگرفته شد.

این رمان که 17 سال پیش از سوی نشر جویا برای بار اول چاپ شد، روایتی داستانی است از ترور محمدعلی شاه قاجار که بدون هیچ اصلاحی نسبت به چاپ اول، دوباره منتشر شده است.

در صفحات ابتدایی این کتاب و پیش از ورود به رمان، یک تصنیف قدیمی به زبان ترکی و نیز شعر کوتاهی از نصرت رحمانی آمده است.

این کتاب با بخشی تحت عنوان «ساعت 2.5 بعدازظهر 9 اسفند سال 1286 شمسی (28 فوریه 1908)» آغاز می‌شود و در ادامه در 27 فصل ضمن روایت جزییات ترور این شاه قاجار، بخشی از وقایع این مقطع حساس از تاریخ معاصر ایران را بازگو کرده است. حوادث این در سه کشور ایران، فرانسه و روسیه رخ می‌دهد.

کتاب 320 صفحه‌ای «سوء قصد به ذات همایونی» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 10 هزار تومان از سوی نشر افکار راهی بازار شده است.