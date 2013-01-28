کاوشگر «پیشگام» با یک موجود زنده با موفقیت به فضا پرتاب و بازیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در خجسته ایام میلاد باسعادت نبی گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در آستانه دهه مبارک فجر، دانشمندان و متخصصان فضایی جمهوری اسلامی ایران موفق شدند با برداشتن گام بلند دیگری در عرصه فناوری پیشرفته فضایی، ارسال حیات به فضا و تحقیقات زیستی که در انحصار چند کشور معدود است را برای کشورمان به ارمغان آوردند.
پروژه ارسال حیات به فضا که با مدیریت یکپارچه سیستمی و تلاش دانشمندان سازمان فضایی ایران به مورد اجرا گذاشته شده، توسط سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع تا ارتفاع مورد نظر پرتاب و پس از طی مراحل پیشبینی شده و رسیدن به سرعت، شتاب و ارتفاع مورد نظر، مجدداً به زمین بازگشته و موجود زنده با موفقیت بازیابی گردید.
کاوشگر پیشگام از چهار بخش شامل:
1- مجموعه موتور، متشکل از اجزای قفسه دم، بالکهای پایدارساز، بلوک تنظیم ارتفاع، موتور و نازل؛
2- سکوی پرتاب برای پرتاب مجموعه؛
3- ایستگاه های زمینی برای برقراری ارتباط با کاوشگر و دریافت اطلاعات به صورت زمان واقعی؛
4- محموله که از اجزای کپسول زیستی سامانة خدمات (الکترونیک، مخابرات و پردازش)، جدایش سازه و جدایش بازیاب موجود زنده تشکیل شده است.
دسترسی به ارتفاع بیش از 120 کیلومتری، ارسال موجود زنده (میمون) با فیزیولوژی شبیه انسان، بومیسازی فناوری طراحی، ساخت و پرتاب کپسول زیستی، بازیابی سالم محموله، تلهمتری ثبت دادههای محیطی، زیستی و تصاویر در تمامی مراحل پرتاب و تعیین بارهای اکوستیکی محفظه از اهدافی بود که با پرتاب کاوشگر پیشگام و بازیابی آن حاصل گردید.
گفتنی است کاوشگرها بطور عمومی برای بررسی جو، دادهبرداری از لایههای میانی اتمسفر و بررسی لایههای مختلف آن؛ مطالعات مربوط به قطب مانند بررسی شفق قطب؛ مطالعات پرتوهای کیهانی مانند اشعه ایکس، ماوراء بنفش و مادون قرمز؛ زیست شناسی و پرتاب موجودات زنده کوچک و رشد سلولهای بنیادی در فضا؛ ستارهشناسی، رصد خورشید، بررسی کسوف؛ مطالعه جاذبه ناچیز؛ بازیابی محموله؛ توسعه فناوریهای فضایی مانند ورود به جو و جدایش؛ آزمایش تراشهها و مدارات الکترونیکی فضایی؛ افزایش قابلیت اطمینان پرتابهای فضایی با انجام تستهای مکرر بکار میروند.
دانشمندان و متخصصان فضایی جمهوری اسلامی ایران موفق شدند با برداشتن گام بلند دیگری در عرصة فناوری پیشرفته فضایی، ارسال حیات به فضا و تحقیقات زیستی که در انحصار چند کشور معدود است را برای کشورمان به ارمغان آوردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در خجسته ایام میلاد باسعادت نبی گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در آستانه دهه مبارک فجر، دانشمندان و متخصصان فضایی جمهوری اسلامی ایران موفق شدند با برداشتن گام بلند دیگری در عرصه فناوری پیشرفته فضایی، ارسال حیات به فضا و تحقیقات زیستی که در انحصار چند کشور معدود است را برای کشورمان به ارمغان آوردند.
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