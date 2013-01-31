دهه فجر، دهه دشمن ستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر، ثامر چنعانی صبح پنج شنبه در نشست خبری با رسانه ها گفت: دهه فجر انقلاب اسلامی بیعت با انقلاب و آرمانهای والای حضرت امام(ره) و شهدا است.

وی با بیان اینکه سپاه همچون سایر دستگاه ها بلکه عمیق تر از آنان به برنامه های دهه فجر ورود کرده است، افزود: با توجه به تحریمها، تنشها و مسائلی که کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا و انگلیس به ویژه در مباحث اقتصادی به وجود آورده اند، شاخصه های برنامه های امسال نسبت به سالهای گذشته بسیار متفاوت است که تبیین اقتصاد مقاومتی اصلی ترین مسیر حرکتی ما در برنامه های یاد شده خواهد بود.



چنعانی اظهار کرد: مهمترین شاخصه برنامه های امسال «مردمی بودن» و "حضور حداکثری مردم" در این برنامه ها است. در تنظیم برنامه های خاص ایام دهه فجر الگوسازی آئین، روشها و شعارهای انقلاب اسلامی لحاظ شده است.



جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان همچنین با اشاره به تقارن برنامه های دهه فجر اسلامی با میلاد پیامبر اعظم یادآور شد: این برنامه ها رنگ و بو و حال و هوایی معنوی تر به خود گرفته اند.



چنعانی از اجرای 70 برنامه متمرکز در ناحیه مقاومت بسیج در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد و با اشاره به اجرای برنامه های متنوع دیگر در سطح پایگاه ها و حوزه های مختلف بسیج گفت: به طور متوسط روزانه 12 برنامه برگزار می شود که این برنامه ها متفاوت از برنامه های مشترکی است که با سایر دستگاه های اجرایی در قالب ستاد دهه فجر برنامه ریزی شده است. افتتاح نمایشگاه عکس، نواختن زنگ انقلاب در تمامی مدارس سطح شهر توسط بسیج دانش آموزی، حضور گسترده نیروهای بسیجی در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه، پخش سرودهای انقلابی در سطح حوزه ها و پایگاه های مرتبط، برگزاری مسابقات ورزشی و توزیع نشریات ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی از جمله به نامهای خاص ایام دهه فجر عنوان شد.



وی با اشاره به برپایی نمایشگاه نرم افزار افزود: نمایشگاه مذکور در رابطه با فضای مجازی، سایبری و ماهواره ای است که جهان غرب علیه انقلاب اسلامی نشان داده است، نمایشگاه در سالن اصلی سپاه با محوریت فرهنگی اجتماعی و همراه با استفاده از ظرفیت همکارانمان در بسیج برپا می شود.



سرهنگ چنعانی با بیان اینکه 50 درصد از برنامه های ما در ایام دهه فجر توسط بسیج خواهران به اجرا گذاشته می شود، اظهار کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی، مجمع بزرگ خواهران در خصوص روشنگری و توجیه در مورد انتخابات با همکاری آموزش و پرورش، مقاله نویسی و برنامه خاص ورود حضرت امام به میهن از جمله این برنامه ها است. مسابقه وبلاگ نویسی با محوریت انقلاب در فضای مجازی توسط واحد بسیج دانش آموزی، تقدیر از ممتازان، مبتکران و نخبگان بسیجی (313 دانش آموز نخبه بسیجی دختر و پسر در آبادان هستند) در تالار مهر، شب شعر عربی در دو حوزه ابوالفضل و قمربنی هاشم واقع در تنگه دو و منیوحی، حماسه عربی، عیادت از بیماران با مراجعه به بیمارستانها همراه با اهدای شاخه گل، آئین جشن پیروزی انقلاب، نشست روشنگری در واحدهای مقاومت، جشن بزرگ انقلاب ویژه نیروهای مسلح و خانواده های آنان، دیدار با امامان جمعه آبادان و اروندکنار از دیگر برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی در سال جاری عنوان شد.



به گفته جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان، اختتامیه المپیاد ورزشی دانش آموزان، حضور در گلزار شهدا و غبارروبی مزار آنان، حضور در نماز جمعه، ایست و بازرسی نمایشی، توزیع شیرینی در میان مردم، حضور وسیع گسترده و پرشور در راهپیمایی 22 بهمن ماه نیز انجام می گیرد.



وی، گردهمایی بزرگ حلقه های صالحین را یکی از برنامه های مهم ناحیه مقاومت بسیج خواند و گفت: ایجاد حلقه های صالحین یکی از مهمترین برنامه های سپاه در سال 91 بود که در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.



سرهنگ چنعانی با اشاره به تربیتی بودن این کاراز آماده سازی نوجوانان وجوانان برای آینده انقلاب است به عنوان اهداف اصلی ایجاد حلقه های صالحین نام برد و گفت: برپایی حلقه های صالحین با حضور 50 حلقه از خواهران و برادران که هر حلقه شامل 15 تا 20 نفر هستند از مهترین برنامه های خاص دهه فجر انقلاب اسلامی به شمار می رود.