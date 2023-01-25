به گزارش خبرنگار مهر، علی تقیزاده عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامههای دهه مبارک فجر اظهار کرد: جشنواره فرهنگی ورزشی در روستاهای اردبیل به مناسبت دهه فجر و گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه جشنواره بومی و محلی و آئینهای سنتی «دا» مهمترین بخش این جشنوارهها است، گفت: دومین دوره المپیاد ورزشی خانههای ورزش روستایی مرحله استانی نیز در رشتههای فوتبال دستی، طناب زنی، تنیس روی میز، شطرنج و دارت برگزار خواهد شد.
رئیس هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان اردبیل افزود: جشنوارههای مختلفی از جمله برگزاری همایشهای پیاده روی، تنیس روی میز، دارت، بازیهای بومی و محلی، والیبال، فوتسال طناب کشی، دورههای بصیرتی و آموزش آسیبهای اجتماعی در ورزش در روستاهای بخش شاهرود و هشتجین از توابع شهرستان خلخال و در روستاهای بخش موران و بخش مرکزی از توابع شهرستان گرمی و روستاهای اصلاندوز و دیگر شهرستانها برگزار خواهد شد.
نقیزاده همچنین خاطر نشان کرد: در طول ۶ ماه گذشته ۲ پروژه ورزشی روستایی زمین مینی چمن به بهره برداری رسیده و چند پروژه دیگر هم در دست اقدام است که در دهه فجر هم سالن ورزشی طولش خلخال و زمین مینی چمن در روستای آراللو اردبیل و آبی بیگلوی شهرستان نمین به بهره برداری خواهد رسید.
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