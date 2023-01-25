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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۲۳:۴۱

به مناسبت دهه فجر؛

جشنواره فرهنگی ورزشی در روستاهای اردبیل برگزار می‌شود

جشنواره فرهنگی ورزشی در روستاهای اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل- رئیس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اردبیل گفت: جشنواره فرهنگی ورزشی در روستاهای اردبیل به مناسبت دهه فجر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تقی‌زاده عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های دهه مبارک فجر اظهار کرد: جشنواره فرهنگی ورزشی در روستاهای اردبیل به مناسبت دهه فجر و گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه جشنواره بومی و محلی و آئین‌های سنتی «دا» مهمترین بخش این جشنواره‌ها است، گفت: دومین دوره المپیاد ورزشی خانه‌های ورزش روستایی مرحله استانی نیز در رشته‌های فوتبال دستی، طناب زنی، تنیس روی میز، شطرنج و دارت برگزار خواهد شد.

رئیس هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اردبیل افزود: جشنواره‌های مختلفی از جمله برگزاری همایش‌های پیاده روی، تنیس روی میز، دارت، بازی‌های بومی و محلی، والیبال، فوتسال طناب کشی، دوره‌های بصیرتی و آموزش آسیب‌های اجتماعی در ورزش در روستاهای بخش شاهرود و هشتجین از توابع شهرستان خلخال و در روستاهای بخش موران و بخش مرکزی از توابع شهرستان گرمی و روستاهای اصلاندوز و دیگر شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

نقی‌زاده همچنین خاطر نشان کرد: در طول ۶ ماه گذشته ۲ پروژه ورزشی روستایی زمین مینی چمن به بهره برداری رسیده و چند پروژه دیگر هم در دست اقدام است که در دهه فجر هم سالن ورزشی طولش خلخال و زمین مینی چمن در روستای آراللو اردبیل و آبی بیگلوی شهرستان نمین به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 5692461

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