به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن باقری عصر چهارشنبه در جلسه ستاد دهه فجر استان اردبیل با بیان اینکه دفاع از نظام مقدس انقلاب اسلامی ایران مربوط به جناح خاص و سیاست خاصی نیست، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره پشتوانه مردم بالنده‌تر و شکوفاتر از همیشه در جهان می‌درخشد و در نظر داریم ۲۵ عنوان برنامه طی چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به بهترین شکل در استان اردبیل برگزار کنیم.

وی افزود: نواختن زنگ انقلاب، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، نورافشانی و طنین انداز شدن صدای الله اکبر در شب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و نیز راهپیمایی در خیابان‌ها در روز ۲۲ بهمن از جمله مهمترین برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در سطح استان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه امیدواریم مردم همانند سال‌های گذشته با شرکت باشکوه خود در برنامه‌های دهه مبارک فجر شیطنت‌ها و توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی را نقش بر آب کنند، گفت: سلامت محوری، مردمی بودن، محله محوری و مسجد محور بودن جزو اهداف ویژه برنامه‌های ستاد گرامیداشت دهه فجر استان اردبیل در سال جاری است.

حجت‌الاسلام باقری با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب اسلامی در جای جای استان خود را نشان می‌دهد، افزود: کارنامه جمهوری اسلامی پر افتخار است و این انقلاب حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و دشمن با شنیدن این دستاوردها و همچنین حضور باشکوه مردم در صحنه‌ها مأیوس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نظام اسلامی همواره مورد حمایت مردم است که انقلاب اسلامی را به عنوان پشتوانه مهم به جهان صادر کرده‌ایم و با وجود توطئه‌افکنی‌ها و فتنه‌افکنی‌هایی که در کشور است هیچ خللی در اراده ملت ایران اسلامی به وجود نیامده و این موضوع به عنوان اولویت اساسی و مهم مطرح است.