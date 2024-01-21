به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهار کرد: ۴۶۶ پروژه، طرح و برنامه همزمان با دهه فجر سال‌جاری در شهرستان‌های اردبیل افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به شعار امسال دهه فجر بهزیستی اردبیل با عنوان «جشن ملی، مشارکت قوی، آینده روشن» افزود: خوشبختانه در شهرستان اردبیل در این دهه شاهد افتتاح مرکز نگهداری بیماران روانی، خانه حمایتی سالمندان و دو مورد خانه حمایتی بیماران روانی و ساختمان مرکز توانبخشی و نگهداری از معلولین ذهنی خواهیم بود که به زودی به مددجویان بهزیستی خدمات ارائه خواهند داد.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل بیان کرد: جمعاً ۶۸ مورد مسکن مددجویی به تفکیک ۱۶ واحد در شهرستان اردبیل، ۲ واحد در نیر، ۲ واحد در نمین، ۶ واحد در پارس آباد، ۲ واحد در بیله سوار، ۲ واحد در کوثر، ۸ واحد در خلخال، ۳ واحد در انگوت، ۱ واحد در اصلاندوز، ۲ واحد در گرمی، ۶ واحد در مشگین شهر و ۲ واحد در سرعین در این ایام افتتاح شده و تحویل مددجویان تحت پوشش داده خواهد شد.

رضایی با اشاره به ثبت نام ۳ هزار و ۶۷۲ نفر از افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار در مسکن ملی ادامه داد: با توجه به تعداد ثبت نامی جامعه هدف وضعیت مناسبی در تخصیص واحد مسکونی نداریم و لذا لازم است متولیان امر در خصوص جانمایی جامعه هدف و تخصیص پروژه عنایت ویژه ای داشته باشند.

وی افزود: همچنین جمعاً ۳۹۰ مورد خوداشتغالی در شهرستان ها خواهیم داشت که مددجویان با استفاده از تسهیلات خوداشتغالی و وام های اشتغالزایی شروع به کار کرده‌اند و همچنین ۳ مورد گروههای همیار و ۳ مورد افتتاح کارفرمایی هم در شهرستان های نمین، کوثر و گرمی خواهیم داشت که مددجویان با استفاده از این تسهیلات، کسب و کار جدیدی را راه انداخته و افرادی را در زیرمجموعه خود به کار خواهند گرفت.