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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۰

به مناسبت دهه فجر؛

۲ پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان در سرعین افتتاح می‌شود

۲ پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان در سرعین افتتاح می‌شود

سرعین - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرعین گفت: ۲ پروژه بزرگ جهاد کشاورزی با سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان به مناسبت دهه فجر در سرعین افتتاح می‌شود.

داور داوردان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت دهه فجر به تشریح پروژه‌های افتتاح شده در حوزه جهاد کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: پروژه‌های شایسته‌ای در شأن مردم شریف شهرستان به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه عملیاتی شدن و به بهره برداری رسیدن پروژه‌ها علاوه بر به همراه داشتن امیدواری مردم، بر آن دستاوردهای مثبتی نیز برای رونق تولید و افزایش اشتغال را منجر می‌شود، گفت: یک واحد پرورش مرغ گوشتی هم به میزان تولید ۱۸۰ تن گوشت مرغ در سال که فردا با حضور معاونت محترم استاندار به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرعین با اشاره به اینکه کل سرمایه گذاری صورت گرفته در این پروژه‌ها ۱۲۰ میلیارد تومان بود که آورده شخصی سرمایه گذار است، ادامه داد: این پروژه‌ها ۱۸ نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.

داوردان همچنین با اشاره به افتتاح واحد پرورش مرغ تخم‌گذار در دهه فجر خاطرنشان کرد: میزان تولید سالانه تخم مرغ این واحد هزار و ۵۰۰ تن می‌باشد که در مساحتی بالغ بر ۱۵ هزار و ۳۶۰ متر مربع احداث شده است.

کد مطلب 6016295

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