به گزارش خبرنگار مهر خسروبیات شامگاه چهارشنبه در اختتامییه یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان در ملایر با اشاره به ظرفیت‌های هنری استان همدان در رشته‌های مختلف به خلق آثار برجسته هنرمندان هنرهای تجسمی اشاره کرد و گفت: یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان با هدف فراهم آوردن بستری مناسب برای رشد و تعالی هنرهای تجسمی و شناخت بیشتر استعدادهای جوان و خلاقیت و تبادل نظر بین هنرمندان به مدت دو روز در شهرستان ملایر با حضور گسترده هنرمندان در این رشته هنری برگزار شد.

وی با بیان اینکه در هنرهای تجسمی امسال کیفیت و کمیت کار هنرمندان استان همدان بسیار بالا و قابل قبول بود، افزود: برای ارتقا هنرهای تجسمی استان همدان و تشویق بیشتر هنرمندان،با توجه به ظرفیت‌های هنری در استان و شهرستان ملایر از سال آینده این جشنواره به صورت منطقه‌ای برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان افزود: پیشنهاد این موضوع به وزارتخانه داه شده و برای برگزاری جشنواره منطقه‌ای هنرهای تجسمی از سال آینده در استان همدان تلاش می شود.

وی در ادامه به برگزاری دیگر جشنواره‌های هنری در سطح استان همدان در سال جاری وایام دهه فجر اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی و وجود تحریم‌ها با همت بلند هنرمندان استان همدان امسال شاهد برگزاری جشنواره‌های هنری در استان بوده و تا پایان سال خواهیم بود.

بیات در ادامه به برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی کشور اشاره کرد و افزود: این جشنواره نیز اسفند ماه در 9رشته برگزار می ‌ شود.

وی عنوان کرد: استان همدان برگزاری سه بخش این جشنواره را در رشته عکس، کاریکاتورو پوستر با دو محور "عدالت" و "زندگی شاداب" پذیرفته است.

جشنواره شعر فجر اسفندماه در استان همدان برگزار می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از برگزاری جشنواره شعر فجر در استان همدان با حضور شش استان در اسفند ماه خبر داد و گفت: این جشنواره‌ها با حضور هنرمندان استان همدان پر رنگ‌تر خواهد شد.

وی در ادامه به ظرفیت‌های هنری شهرستان ملایر اشاره کرد و بیان داشت: شهرستان ملایر در عرصه‌های مختلف علمی، هنری و صنعتی سر آمد است و باید از هنرمندان شهرستان در زمینه‌های مختلف بیشتر حمایت شود.

فرماندار ملایر نیز اظهار داشت: شهرستان ملایر در کنار تمام ظرفیت‌های هنری خود در هنر پیشتاز است و هنرمندان شهرستان ملایر در عرصه‌های هنری کشور حضوری پررنگ دارند.

حسن خیریان پور با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مقوله هنرهای اسلامی توجه ویژه‌ای شده است، هنر را زاییده ذهن هنرمند برشمرد و افزود: هنر وقتی ارزش پیدا می‌کند که روح معنوی و الهی در آن دمیده شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان ملایر، عنوان کرد: وجود زیر ساخت‌های خوب در ملایر در قالب انجمن‌های هنری، موسیقی، انجمن‌های ادبی و وجود اساتید بزرگ هنر در این شهرستان نشان از فرهنگی بودن ملایر دارد که باید در راستای تقویت آن تلاش شود.

خیریانپور با اشاره به اینکه شهرستان ملایر شهری دانشگاهی و مهد فرهنگ و هنر در استان همدان است از ساخت کتابخانه مرکزی در آینده نزدیک در ملایر خبر داد و گفت: کلنگ احداث این کتابخانه همزمان با دهه فجر به زمین زده شد.

وی اعتبار در نظر گرفته شده برای این کتابخانه را 300 میلیون تومان عنوان کرد.

فرماندار ملایر در ادامه ضمن تقدیر از مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بر حمایت بیشتر از هنرمندان شهرستان ملایر تاکید کرد.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر نیز بیان داشت: در جشنواره دو روزه هنرهای تجسمی استان همدان در ملایر هنرمندان جوان، اساتید و پیشکسوتان شهرستان‌های استان همدان در ملایر آثار خود را در معرض دید عموم قرار داده و هنرمندان درکارگاه‌های عملی به خلق آثار هنری پرداختند.

محمود مصباح این جشنواره را فرصت مناسبی در راستای ایجاد فضای هنری و ارتباط هنرمندان با اساتید و ایجاد رقابتی سازنده بین هنرمندان هنرهای تجسمی استان همدان برشمرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های هنری و وجود هنرمندان فرهیخته این شهرستان در هنرهای تجسمی این جشنواره با استقبال خوبی از سوی هنرمندان سراسر استان مواجه شد.

147 اثر به جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان ارسال شد

قائم مقام یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان ابراز داشت: 147 اثر از 92 هنرمند به دبیرخانه این جشنواره رسید که پس از داوری 134 اثر از 78 هنرمند به جشنواره راه یافت.

در پایان این مراسم نیز، ازداوران، برگزیدگان جشنواره و خانواده شهید داود بهرامی هنرمند خوشنویس ملایر تقدیر شد.

در این جشنواره در رشته نقاشی، لوح تقدیرو یک جلد کتاب نفیس و مبلغ 50هزار تومان به محمد رضا صفی از نهاوند، شهرزاد بیاتی از همدان و معصومه پرتویی از نهاوند اعطا شد.

همچنین در رشته نقاشی دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و مبلغ 200 هزار تومان جایزه نقدی به بوژان رحیمی از همدان، امیر رضا سماواتی از همدانو علیرضا مجیدی از کبودرآهنگ اهدا شد.

در رشته طراحی اهدا لوح تقدیرو یک جلد کتاب نفیس و مبلغ 50هزار تومان به محسن جلیلی از شهرستان بهار،علی ابدی از ملایرو رضا شعبانی از همدان اعطا شد.

همچنین در رشته طراحی دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و مبلغ 200 هزار تومان جایزه نقدی به علی پیریایی از کبودرآهنگ، مجتبی آذر نیوار از نهاوند و ساجد بابایی از کبودر آهنگ اهدا شد.

در رشته گرافیک لوح تقدیرو یک جلد کتاب نفیس و مبلغ 50هزار تومان به بهمن سلیمانی از همدان، مینا خردمند از ملایر و زهرا بحیرایی از نهاوند اهدا شد.

همچنین دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و مبلغ 200 هزار تومان جایزه نقدی در رشته گرافیک به لیلا ورمزیاراز تویسرکان، ساره نانکلی از تویسرکانو امین بشیر طجری از ملایر اهدا شد

در رشته نگارگری لوح تقدیرو یک جلد کتاب نفیس و مبلغ 50هزار تومان به ندا مهر آرا از ملایر، مهری کولیوند و نیلوفر بذرایی مشترکا از نهاوند اهدا شد.

در رشته نگارگری دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و مبلغ 200 هزار تومان جایزه نقدی به مرضیه قربانی از همدان و دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و مبلغ 300 هزار تومان جایزه نقدی به فریبا منوچهری از همدان اهدا شد

اهدا لوح تقدیرو مبلغ 200 هزار تومان جایزه نقدی در رشته کاریکاتور به احسان چراغی ایرانشاهی از نهاوند و اهدا لوح تقدیر و مبلغ 250 هزار تومان جایزه نقدی به هادی اسدی و اکبر تراب پور مشترکا به عنوان مقام اول از همدان بخش پایانی جشنواره بود.