حضور ۱۳۰ هنرمند همدانی در نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه حدادی با بیان اینکه نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان پس از چندین سال وقفه به میزبانی شهرستان تویسرکان برگزار می‌شود، اظهار کرد: این جشنواره با هدف احیای جریان خلاقیت در عرصه هنرهای تجسمی، روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه در شهر سرکان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به رشته‌های این دوره، افزود: جشنواره در بخش‌های نقاشی، طراحی و گرافیک با موضوعات نماز و دفاع مقدس، فرهنگ صلح، صرفه‌جویی، خانواده و جوانی جمعیت برگزار می‌شود.

حدادی خاطرنشان کرد: پس از اعلام فراخوان در مردادماه امسال، بیش از ۳۰۰ اثر از ۱۳۰ هنرمند سراسر استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در داوری مرحله نخست، ۵۶ هنرمند برای حضور در بخش مسابقه حضوری و کارگاهی برگزیده شدند.

معاون هنری اداره کل ارشاد همدان همچنین از پیش‌بینی بخش ویژه کارگاهی با عنوان «ایران من» خبر داد و گفت: این بخش با محوریت بهره‌گیری خلاقانه از هوش مصنوعی در آثار هنری، فرصتی برای تلفیق هنر و فناوری در آثار هنرمندان جوان فراهم می‌کند.

وی عنوان کرد: جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان از رویدادهای شاخص فرهنگی استان است که با همکاری انجمن هنرهای تجسمی و حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان برگزار می‌شود.