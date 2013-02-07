روستاهای سرحدات میامی به شبکه سراسری گاز شهری پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفتمین روز از دهه مبارک فجر، در مراسمی که صبح پنج شنبه با حضور امام جمعه میامی، استاندارسمنان، نماینده مردم شهرستان های میامی و شاهرود و مردم محلی در روستای کلاته اسد تابعه شهرستان میامی برگزار شد، مردم روستاهای سرحدات این شهرستان شامل کلاته اسد، محمدآباد، جودانه، قدس و ارمیان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

استاندار سمنان در این مراسم ضمن تاکید بر همت دولت خدمتگذار در راستای محرومیت زدایی از روستاهای سطح کشور گفت: خدمات دولت نهم و دهم در بخش گازرسانی به مناطق محروم قابل تقدیر است.

عباس رهی اظهار داشت: امروز درکوچکترین روستا ها ما می بینیم که مردم از نعمت گاز و برق و بسیاری از خدمات برخوردار هستند.

نماینده مردم شهرستان های میامی و شاهرود نیز در این مراسم شرکت گاز استان سمنان گفت: بهره مندی مردم این روستا ها از نعمت خدادادی گازشهری یکی از ضروریات مهم این منطقه بود که با نگاه مثبت و خوب دولت و خصوصا استاندار سمنان، مردم این منطقه نیز از این نعمت برخوردارشدند.

کاظم جلالی با اشاره به اینکه چهار میلیارد و دویست میلیون تومان اعتباربرای این پروژه هزینه شده است، تصریح کرد: چهار هزار و 600 نفر از این پروژه بهره مند خواهند شد.

احمد قاضی، فرماندار شهرستان میامی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تا کنون دو هزار انشعاب در این منطقه واگذار شده است گفت: مردم این منطقه از 15 اسفند می توانند جهت استفاده از گاز شهری اقدام به لوله کشی ساختمان کنند.