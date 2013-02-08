همایش بزرگ طرح نور ویژه حفاظ قرآن در مصلی اسلامشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با هدف تشریح اهداف طرح نهضت ملی حفظ قرآن با عنوان "طرح نور" با استقبال خوب حافظان و قاریان اسلامشهر و نیز مسئولین ارشد شهرستان، عصر امروز در محل مصلی شهرستان اسلامشهر برگزار شد.



امام جمعه شهرستان اسلامشهر در ابتدای این همایش دقایقی درباره اهمیت فراگیری قرآن به سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: نبی مکرم اسلام فرمودند: "خیرکم من تعلم القرآن و علمه" بهترین شما کسی است که قرآن را فراگیر و به دیگران تعلیم دهد بنابراین فراگرفتن قرآن، روشن کردن دل با نورآن و صفا دادن جان و روح با قرآن به قدری ارزشمند است. بنابراین ذات مقدس پروردگار عالم اولین مربی قرآن است و پروردگارعالم این قرآن را به پیامبر تعلیم نمود و به وسیله پیامبر به امت اسلامی تعلیم داده شد.

حجت الاسلام محمد نوروزی افزود: در این زمینه موسسات و مراکز قرآنی نیز نقشی موثر و اساسی در تربیت حافظان قرآن دارند که باید از آنها حمایت شود.



از جمله برنامه‌های این همایش می‌توان قرائت قرآن توسط قاری ممتاز حجت‌الاسلام شکوهی، رونمایی از درسنامه حفظ قرآن و مقالات پژوهشی دهه فجر، قرائت پیام مراجع تقلید و علماء به همایش حافظان قرآن اشاره کرد.



در پایان همایش از تمامی شرکت‌کنندگان در این همایش با اهداء جوایزی به رسم یادبود تقدیر و به برگزیدگان مسابقات قرآن دهه فجر جوایزی نفیس اهداء شد.