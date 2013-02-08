3 ورزشکار بسکتبال با ویلچر خراسان رضوی به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دعوت از 3 ورزشکار بسکتبال با ویلچر خراسان رضوی برای حضور در اردوی تیم ملی جوانان بعمل آمد.

سعید ایزانلو، جواد شکوهی نسب و محمد اندایش 3 بسکتبالیست خراسان رضوی هستند که از سوی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان ایران به این اردو دعوت شدند.

اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان ایران از تاریخ 23 تا 28 بهمن ماه جاری برای آمادگی هرچه بیشتر ورزشکاران جهت اعزام به مسابقات پاراآسیایی جوانان مالزی برگزار می‌شود.



کلاس استاژ فنی آپکیدو با حضور دبیرکل فدراسیون آپکیدو آسیا در مشهد برگزار شد



رئیس هیئت ورزش های رزمی خراسان رضوی از برگزاری یک دوره کلاس استاژ فنی آپکیدو با حضور دبیرکل فدراسیون آپکیدو آسیا در مشهد خبر داد.

رضا شکری گفت: به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر یک دوره کلاس استاژ فنی آپکیدو با حضور دبیرکل فدراسیون آپکیدو آسیا در مشهد از دیروز آغاز شده است.

رئیس هیئت ورزش های رزمی خراسان رضوی از برگزاری مسابقات استانی برای تمامی سبک های کیک بوکسینگ خبر داد و اظهار کرد: این مسابقات به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر از روز 27 بهمن ماه جاری در نیشابور شروع می شود.

شکری با اشاره به برگزاری مسابقات استانی هنرهای فردی و نمایشی کلیه رشته های رزمی در آینده نزدیک گفت: یک دوره کلاس استاژ داوری و مربیگری رشته ورزشی جوجیتسو با حضور 100 شرکت کننده نیز به مناسبت بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری یک دوره کلاس مربیگری درجه 2 و 3 تئوری در استان خبر داد و اظهار کرد: این اولین بار است که در کشور برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 تئوری در استانی به غیر از تهران برگزار می شود که علت آن را می توان در توانمندی های بالای ورزش رزمی خراسان رضوی جستجو کرد.