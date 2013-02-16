به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از برگزاری بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در بخش موسیقی کرال (آواز جمعی) گروه موسیقی کر" مهر وطن" به سرپرستی مسعود نکوئی قطعاتی براساس داستان‌های فلکلور کرمانی را در حضور داوران حاضر در سالن فرهنگسرای ارسباران اجرا کردند.

کنسرت موسیقی گروه کر "مهر وطن" مجموع قطعات خود را به شیوه آکاپلا (اجرای موسیقی بدون ساز) روی صحنه بردند.

این گروه موسیقی در بخش نخست از اجرای خود قطعاتی از داستان‌های فلکلور ایران ویژه مناطق جنوب شرق ایران به خصوص کرمان را روی صحنه بردند. بسیاری از واژه‌های استفاده شد در این بخش متعلق به ایران باستان بود که با تم موسیقی کرمانی براساس ملودی‌های اصیل ایرانی و تنها با آوا اجرا شد.

یکی از قطعات این گروه "مفشو" نام داشت. این قطعه دربرگیرنده داستانی قدیمی و بومی از خطه کرمان بود به این ترتیب که این قطعه روایت کیسه‌ای از داروهای گیاهی است که مردم در سفرهای طولانی به‌ویژه سفرهای زیارتی همراه خود داشتند. حال اینکه قطعه "مفشو" داستان زیارت‌ها و سفرهای سیاحتی مردم را هنگامی که به این کیسه احتیاج پیدا می‌کردند، بیان می‌کرد.

"دووتو" یکی دیگر از داستان‌های بومی کرمان بود که با رنگ‌مایه طنز به شیوه موسیقی کرال به صورت موسیقی چند صدایی ایران اجرا شد. داستان این قطعه درباره دو برادر چوپان است که هر دو لکنت زبان دارند و یکی از این بردارها از دیگری می‌خواهد که کتری را آب و چای را به راه کند و پس از آن گفتگوی این دو چوپان با آواهای موسیقی کرال با لکنت اجرا شد.

قطعه "لالایی کرمان" از جمله قطعات پایانی گروه موسیقی کر "مهر وطن" در بخش نخست این کنسرت بود.

اجرای این گروه در بخش دوم با اجرای پنج اثر موسیقایی از آثار آهنگسازان کلاسیک غربی آغاز شد. پس از این اجرا، گروه کرمانی که آثار خود را در بخش رقابتی روی صحنه بردند، قطعه‌ای با عنوان"صبح بازار کرمان" را اجرا کردند.

"صبح بازار کرمان"روایت تمام پدیده‌هایی است که در طول روز در بازار رخ می‌دهد. این قطعه از بازار مسگران با آواهایی از ضربه چکش بر روی مس آغاز شد. این گروه موسیقی در ادامه سراغ حرفه پنبه‌زنی رفت. در ادامه به آرامش بازار با صدای گنجشک‌ها درست هنگام ظهر رسیدند.

"گیس‌گل" قطعه دیگر از این مجموعه بود. این قطعه روایت گیس‌گل نامزد چوپانی است که بر روی تپه نی می‌زند. چوپان با نامزدش قرار می‌گذارد که هر وقت گرگ به گله زد با صدای نی اهالی روستا را خبر کند.

در ادامه این کنسرت، موسیقی کرال از آثار سیستان و بلوچستان با عنوان" لیلا و لیلا" اجرا شد. پایان‌بخش اجرای گروه قطعه "مهر وطن" بود. این قطعه یک اثر کاملا ایرانی و به نوعی معرف گروه بود و فرهنگ ایران در نقاط مختلف را تداعی می‌کرد.

در حاشیه چه گذشت

- یکی از ویژگی‌های این کنسرت بومی بودن روایت‌ها بود که به درستی معرف فرهنگ و هنر و موسیقی و داستان‌های فلکلور این خطه از سرزمین ایران بود که به شکل کرال اجرا شد.

- روایت داستان‌ها به زبان طنز با ارائه آواهای موسیقی به لهجه کرمانی بر زیبایی کار اضافه می‌کرد و ایرانی بودن اثر را به درستی تداعی می‌کرد.

- با وجود کیفیت خوب این گروه سالن ارسباران تقریبا خالی از جمعیت بود.

- اجرای گروه‌های موسیقی در بخش‌های رقابتی همراه با حضور داوران در هر یک از سالن‌های اجرا است. در این سالن هم وارتان ساهاکیان، تنگیز شاولوخاشویلی و شهلا میلانی از داوران بخش آواز جمعی در سالن حضور داشتند.

- یکی از ویژگی‌های این گروه موسیقی بروشوری بود که در اختیار تماشاگران قرار گرفت. به این ترتیب که عکس بروشور نقشه کرمان بود و هریک از داستان ها که مربوط به نقاط مختلف کرمان بود روی همان نقطه نوشته شده بود.

- اجرای قطعه "صبح بازار" یکی از بخش هایی بود که بسیار مورد توجه قرار گرفت. ارائه حرفه‌های مختلف بازار با آواهایی موسیقی از دیدنی‌های این کنسرت بود که به درستی صحنه فعالیت افراد را تداعی می‌کرد.