ابراز تأسف خزاعی از موضع گیری بان کی مون درباره برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک طی نامه ای به بان کی مون دبیرکل این سازمان از اظهارات منتسب به وی منتشره در روزنامه واشنگتن پست در خصوص برنامه هسته ای ایران ابراز تاسف کرد .

محمد خزاعی در نامه خود توجه دبیرکل سازمان ملل را به اظهارات نقل شده از وی در شماره مورخ 27 بهمن ماه سالجاری روزنامه واشنگتن پست تحت عنوان « بان کی مون گفت : ایران می تواند از مذاکرات هسته ای در چارچوب سازمان ملل به عنوان پوششی برای ساخت بمب استفاده کند » ،جلب و تصریح کرد :اگر گزارش روزنامه واشنگتن پست درست باشد ، مایه تاسف است که دبیرکل سازمان ملل موضعی را در تناقض با وظایف خود و بر خلاف اصول مسلم بین المللی در خصوص ماهیت صلح آمیز فعالیتهای هسته ای ایران اتخاذ کرده است .

سفیر و نماینده دائم کشورمان اضافه کرد : ظرف چند روز گذشته چند مقام غربی اظهارات نادرستی را در همین چارچوب بیان کرده اند و با انتساب اظهارات مشابهی به شخصیت برجسته ای مانند دبیرکل سازمان ملل این خطر وجود دارد که به اعتبار جنابعالی در بین کشورهای مستقل لطمه وارد شود.

محمد خزاعی افزود: در همان مصاحبه گفته شده که جنابعالی در جریان سفر شهریورماه سالجاری خود به جمهوری اسلامی ایران از تاکید مقامات ارشد ایران در خصوص صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران قانع نشده اید .با توجه به اینکه اینجانب در تمام جلسات جنابعالی با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران حضور داشته ام ،جای تعجب دارد که قرائتی تحریف شده از محتوای مذاکرات جنابعالی و مقامات ارشد ایران در این مصاحبه ارائه شده است.

سفیر و نماینده دائم کشورمان اضافه کرد : همچنین روزنامه واشنگتن پست از بخش دیگری از سخنان دبیرکل سازمان ملل اینگونه برداشت نموده که شورای امنیت سازمان ملل باید پاسخی محکم ،قاطعانه ،موثر و سریع در قبال برنامه هسته ای ایران نشان دهد . اگر این روایت درست باشد ،از دبیرکل سازمان ملل انتظار می رود که مراقب اصول عدالت و اعتماد بوده و از مساعی جمیله خود در حل مناقشات و بحرانهای بین المللی از طریق دیپلماسی ،گفتگو و راههای صلح آمیز استفاده کند .

محمد خزاعی خاطرنشان ساخت : همانگونه که جنابعالی مطلع هستید جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 قرار است مذاکرات خودرا در تاریخ هشتم اسفند ماه سالجاری در قزاقستان از سر بگیرند . در این مقطع حساس ،اینگونه موضعگیری منتسب به دبیرکل سازمان ملل مغایر با روح حاکم بر فضای قبل از مذاکرات است که باید به طرفها برای پیشرفت و حل اختلاف نظرها کمک کرد . برهمین اساس جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد می خواهد که بی طرفی خود را ،که یک رویه طبیعی حاکم بر کار سازمان ملل است ، حفظ کند .

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پایان نامه خود خاطر نشان ساخت : بدون شک بی طرفی ،شفافیت و انصاف مفروضات کلیدی هستند که بایستی مبنای عملکرد دبیرخانه سازمان ملل متحد باشد . وی تصریح کرد :تلاشهای ما باید دراین جهت کمک سازمان ملل به دولتهای عضو برای فعالیت مشترک در حل موضوعات جهانی در یک رویکرد مسئولانه باشد و جمهوری اسلامی ایران آماده است تادر رسیدن به این اهداف کمک کند .

