مسئولان با نصب العین قرار دادن فرمایشات رهبری به سمت وحدت حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در قسمتی از بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در حمایت از بیانات مقام معظم رهبری آمده است: یکبار دیگر در شرایطی که برخی اختلاف‌نظرها می‌رفت تا خوراک تبلیغاتی برای دشمنان انقلاب و رسانه‌های بیگانه شود و همچنین احساسات مردم شریف کشورمان را در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری خدشه دار کند ارشادها و رهنمودهای خیرخواهانه معظم له در باب وحدت و همدلی مسئولان در ایجاد فضای وحدت و اخوت موجبات، برکات و رحمت را برای کشور به ارمغان آورد.

این بیانیه می افزاید: هرکس در مسیر ایجاد اخلال با احساسات جامعه بازی کند یا منافع گروهی خود را بر منافع ملی ترجیح دهد، مصداق خیانتی را انجام داده است که مقام معظم رهبری در گذشته به آن اشاره داشته اند.

بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به تحریم های دشمنان و تمرکز نقشه و توطئه های آنان در مسائل اقتصادی کشور تصریح می کند: مسئولان،‌ دولت و مجلس، همه تلاش های خود را برای باز کردن گره‌ها و حل مشکلات اقتصادی مردم و کشور متمرکز کنند.

این بیانیه در پایان تاکید می کند: چنانچه رهبر معظم انقلاب به درستی بر لزوم اتحاد و انسجام بین مسئولان اشاره فرمودند، لازم است همگان در شرایط حساس کنونی که دشمنی دشمنان ملت بزرگ ایران و انقلاب اسلامی به وضوح بیشتر از همیشه نمایان است در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز دور یازدهم ریاست جمهوری، وحدت و انسجام را به صورت عملی نشان دهند.