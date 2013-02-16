به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سامانه پیامکی دفتر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار با هزاران نفر از مردم تبریز با اشاره به حادثه تلخ 15 بهمن مجلس شورای اسلامی تصریح کردند: قضیه بد و نامناسبی که در مجلس پیش آمد ملت را ناراحت کرد.



ایشان افزودند: بنده حقیر نیز هم خود در قبال این قضیه احساس تاثر کردم و هم بخاطر ناراحتی مردم ناراحت شدم.



رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود فرمودند: این که رییس یک قوه به خاطر یک سند اثبات نشده دو قوه دیگر را متهم کند خلاف شرع و قانون و تضییع حقوق مردم است.



ایشان تاکید کردند: مردم آرامش اخلاقی و روانی می خواهند، بنده فعلا نصیحت می کنم.

رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه اصل استیضاح در مجلس غلط بود، آن هم با دلیلی که مربوط به آن وزیر نیست، خاطرنشان کردند: دفاعی که رئیس محترم قوه از خود در قبال تهمتی که زده شده بود، کرد، قدری زیاده روی بود و لزومی نداشت.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: این نصیحت و گله‌گذاری امروز نباید موجب شود که عده ای راه بیفتند و علیه افرادی به عنوان «ضد ولایت و ضد بصیرت» شعار بدهند.



ایشان با بیان اینکه بنده مخالفم با این كارها كه یك نفر را به عنوان ضدولایت و ضدبصیرت علیهش شعار بدهند و جلسه را برهم بزنند مانند كاری كه در قم و مرقد امام اتفاق افتاد، افزودند: بارها به مسئولین تذکر دادم که جلوی این کارها را بگیرند



رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه "اگر این افراد واقعا حزب اللهی هستند این کارها را که به ضرر کشور است انجام ندهند"، افزودند: احساسات و خشم خود را برای جای لازم نگه دارید.



ایشان در بخش دیگری از بیاناتشان درباره برنامه هسته ای کشور تصریح کردند: ما عقیده داریم سلاح هسته ای باید محو شود و نمی خواهیم سلاح هسته ای بسازیم اما اگر این عقیده را نداشتیم و تصمیم داشتیم كه سلاح هسته ای داشته باشیم، هیچ قدرتی نمی توانست جلوی ما را بگیرد.



حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به حضور پرشكوه مردم در 22 بهمن خاطرنشان کردند: نمی شود گفت مردم از گرانی و مشكلات اقتصادی شكایتی ندارند،مشكلات هست، مخصوصا برای طبقات ضعیف اما این موجب نشد كه مردم بین خود و نظام اسلامی فاصله بیندازند.