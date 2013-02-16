نفرات برتر رقابت هاي جودو قهرماني خراسان شمالي مشخص شدند

كوروش خسرويار در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: يك دوره مسابقات جودو قهرماني خراسان شمالي به مناسبت سي و چهارمين بهار پيروزي انقلاب اسلامي به ميزباني بجنورد و در محل سالن جودو مجموعه ورزشي هزار و 200 نفره شهيد عليدخت برگزار شد.

وي با بيان اينكه در اين رقابت ها 118 جودوكار نوجوان از شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي در 13 وزن با يكديگر به رقابت پرداختند، اظهار داشت: در پايان مسابقات در وزن 21- كيلوگرم محمد عمرانی به مقام قهرماني رسيد، حامد شاکری نايب قهرمان شد و امیرحسین حسینی معصوم و آرش حسینی به صورت مشترك در رده سوم ايستاندند.

خسرويار افزود: در وزن 24- كيلوگرم علی عظیمی در رده نخست ايستاد، رضا محمدی دوم شد و امیررضا خاوری و صالح آزرنگ مشتركا به مقام سومي رسيدند.

رئيس هيئت جودو و كوراش خراسان شمالي اضافه كرد: در وزن 27- كيلوگرم نيز رضا عمرانی و مهدی باغچقی به مقام هاي اول و دوم رسيدند و رضا ایمانی و قربانعلی رحیمی نيز به صورت مشترك در جايگاه سوم ايستادند.

به گفته اين مسئول در وزن 30- كيلوگرم مجید فردین نژاد قهرمان شد، حسین سعیدی برجی به نايب قهرماني رسيد و هادی باغچقی و علیرضا رحیمی مشتركا در رده سوم ايستادند.

وي اظهار داشت: در وزن 34- كيلوگرم محسن نیستانی به مدال طلا دست يافت، صادق آزرنگ نقره گرفت و محسن محمدی بریمانلو و حسین عزیزی نيز هر دو به صورت مشترك به مدال برنز دست يافتند.

خسرويار عنوان كرد: در وزن 38- كيلوگرم عسکرمحمدحسن زاده قهرمان شد، مهدی حائریان در رده دوم قرار گرفت و داود جمالی و فواد ولی زاده مشتركا در مكان سوم ايستادند.

رئيس هيئت جودو و كوراش خراسان شمالي افزود: در وزن 42- كيلوگرم عباس حسین زاده در جايگاه نخست ايستاد، مجید وحیدبریمانلو دوم شد و حسن مختاریان به همراه علی منصوری در مكان سوم جاي گرفت.

به گفته خسرويار در وزن 46- كيلوگرم نيز رضا پارساپور قهرمان شد، محمدامین کچرانلو در رده دوم ايستاد و عزیزالله معتصمیان و اسماعیل سعیدی به صورت مشترك در جايگاه سوم قرار گرفتند.

وي اظهار داشت: در وزن 50- كيلوگرم بهنام رحیمی و امیرحسین باغچقی به ترتيب اول و دوم شدند و منصور باغچقی و علی اسدی ترک به طور مشترك به مقام سوم رسيدند.

اين مسئول عنوان كرد: در وزن 55- كيلوگرم علی محمدی بریمانلو به مدال طلا دست يافت، امین باغچقی نقره گرفت و رضا خارا و پرویز ولی زاده به صورت مشترك به مدال برنز رسيدند. به گفته وي در وزن 60- كيلوگرم نيز جلال قلی زاده به مقام قهرماني رسيد، بهزاد رحمانی نايب قهرمان شد و سیدمحمد میردیلمی و شهروز ساجدی به صورت مشترك در رده سوم ايستادند.

خسرويار افزود: در وزن 66- كيلوگرم جواد مرادی و قاسم باغچقی در رده هاي اول و دوم قرار گرفتند و حسین عمرانی نيز در رده سوم ايستاد.

وي اضافه كرد: در وزن 66+ كيلوگرم نيز علی جوانمرد قهرمان شد، مهدی رستمی به مقام نايب قهرماني دست يافت و یحیی مختاری و جلال پاک نيز در رده سوم ايستاد.

رئيس هيئت جودو و كوراش خراسان شمالي در پايان اظهار داشت: داوران حاضر در اين مسابقات نيز محسن بخشایی، مهدی دلیریان، اشکان ظهیرنژاد، محمد محمدی بریمانلو، سعید رضائیان، مجتبی قادری، غلامرضا نوائی و مجتبی باغچقی بودند.