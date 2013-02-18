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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۲۸

کسب تندیس دکتر هدایت توسط محقق گلستانی

کسب تندیس دکتر هدایت توسط محقق گلستانی

گرگان - خبرگزاری مهر: یک محقق گلستانی موفق به دریافت تندیس دکتر هدایت بنیانگذار انستیتو تغذیه ایران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر يحيي مقصودلو، عضو هيئت علمي و رئيس دانشكده صنايع غذايي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در ششمين دوره جشنواره علوم و صنايع غذايي ايران، موفق به كسب تنديس دكتر هدايت شد. 

 
 
ششمين جشنواره علوم و صنايع غذايي ايران در سالن دكتر محمود زاده واقع در مركز صنعت غذا تهران و با حضور 200 نفر از فعالان و صاحب نظران عرصه صنايع غذايي برگزار شد كه در اين ميان دكتر يحيي مقصودلو به عنوان استاد برتر و برگزيده معرفي شد.
 
 
در اين جشنواره علاوه بر تقدير از شركتهاي برتر صنايع غذايي، از اساتيد دانشگاه، كارآفرينان، دبيران موفق انجمن هاي صنفي و بازنشستگان وزارتخانه ها و ارگانهاي دولتي نيز تقدير و به آنها تنديس جشنواره اهدا شد. 
 
 
اين جشنواره هرساله با حضور دكتر حبيب اله هدايت (بنيانگذار انستيتو تغذيه ايران) برگزار مي شود. 
کد مطلب 2001058

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