کسب تندیس دکتر هدایت توسط محقق گلستانی

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر يحيي مقصودلو، عضو هيئت علمي و رئيس دانشكده صنايع غذايي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در ششمين دوره جشنواره علوم و صنايع غذايي ايران، موفق به كسب تنديس دكتر هدايت شد.

ششمين جشنواره علوم و صنايع غذايي ايران در سالن دكتر محمود زاده واقع در مركز صنعت غذا تهران و با حضور 200 نفر از فعالان و صاحب نظران عرصه صنايع غذايي برگزار شد كه در اين ميان دكتر يحيي مقصودلو به عنوان استاد برتر و برگزيده معرفي شد.

در اين جشنواره علاوه بر تقدير از شركتهاي برتر صنايع غذايي، از اساتيد دانشگاه، كارآفرينان، دبيران موفق انجمن هاي صنفي و بازنشستگان وزارتخانه ها و ارگانهاي دولتي نيز تقدير و به آنها تنديس جشنواره اهدا شد.

اين جشنواره هرساله با حضور دكتر حبيب اله هدايت (بنيانگذار انستيتو تغذيه ايران) برگزار مي شود.