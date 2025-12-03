  1. استانها
ششمین کنگره بین‌المللی علوم و صنایع غذایی ایران در آمل آغاز شد

آمل - ششمین کنگره بین‌المللی علوم و صنایع غذایی ایران با حضور جمعیت متخصصان در آمل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین کنگره بین‌المللی علوم و صنایع غذایی ایران صبح چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان، استادان دانشگاه، محققان و فعالان صنعت غذا در آملی آغاز به‌کار کرد.

حامد برجسته دبیر کنگره صنایع غذایی ضمن قدردانی از حضور امام جمعه آمل، معاون استاندار و فرماندار ویژه، بخشدار، رئیس شورای شهر، مسئولان دانشگاه آزاد استان، اعضای انجمن علوم و صنایع غذایی و فعالان صنعتی، گفت: آمل شهری ریشه‌دار در علم و فرهنگ است؛ شهری که بزرگانی چون آیت‌الله میرزا هاشم آملی، علامه حسن‌زاده آملی و آیت‌الله جوادی آملی را در دامان خود پرورش داده و همواره در میدان‌های علمی، فرهنگی و ورزشی نام‌آور بوده است.

وی با اشاره به جایگاه آمل و مازندران در صنعت غذا افزود: این استان با برخورداری از برندهای معتبر در حوزه لبنیات، فرآورده‌های گوشتی، دریایی، خاویار، کیک و کلوچه، برنج و نوشیدنی‌ها، سهم مهمی در تأمین نیازهای غذایی کشور و ایجاد اشتغال دارد.

برجسته بر نقش علمی این رویداد تأکید کرد و گفت: صنعت غذا تنها تولید محصول نیست؛ بلکه محور اصلی امنیت و سلامت جامعه است. پیوند دانش و صنعت غذایی، زمینه ارتقای کیفیت و افزایش قدرت رقابت ملی را فراهم می‌کند.

وی همچنین از برگزاری سی‌ویکمین دوره جشنواره ملی صنایع غذایی و ششمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران خبر داد و افزود: گسترش رشته‌ها و مراکز تخصصی صنایع غذایی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران نشان‌دهنده ظرفیت بالای این دانشگاه در پیشبرد توسعه پایدار کشور است.

وی در پایان از حضور و همراهی استادان، پژوهشگران و فعالان صنعتی قدردانی کرد.

