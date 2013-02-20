به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه که شامگاه سه شنبه در محل تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، هر یک از هنرمندان، کارگردانان و برترین های فیلم فجر در کرمانشاه که به روی سن رفتند از شور اشتیاق مردم هنر دوست کرمانشاه سخن گفتند.

مریلا زارعی: بهترین جایزه برای من شور اشتیاق مردم کرمانشاه بود

بازیگر نقش مکمل زن در فیلم هیس! دخترها فریاد نمی زنند که جایزه خود را از ثریا شیرزادی زن برتر تئاتر فجر و بازیگر نام آشنای تاتر و سینمای کرمانشاه گرفته بود، ابراز خرسندی کرد از اینکه جایزه خود را از پیشکسوت محبوب تاتر و تلویزیون کرمانشاه گرفته و گفت: شور و عشقی که مردم کرمانشاه به من هدیه دادند بهترین جایزه بود.

مریلا زارعی افزود: جایزه من از مردم کرمانشاه بهترین جایزه ای بود که گرفتم و به عشق مردم کرمانشاه به خودم می بالم.

حمید فرخ نژاد: کرمانشاهیان در همه صحنه ها حاضر بوده اند

بازیگر نقش اول استرداد گفت: پیام استرداد عشق به وطن و ایران دوستی است و کرمانشاهیان همواره در تمام صحنه های خطر و دفاع از ایران حاضر بوده و این عشق به وطن را به اثبات رسانده اند.

علی غفاری: همیشه نام کرمانشاه با جوانمردی و پهلوانی می درخشد

کارگردان فیلم استرداد با بیان اینکه اولین جایزه کارگردانی فیلم استرداد را از کرمانشاه گرفته است گفت: استرداد تولید سختی داشت و در تمام بخش ها کاندید جایزه شد اما این اولین جایزه کارگردانی این فیلم است که به من تعلق می گیرد.

علی غفاری افزود: از همان کودکی که نام کرمانشاه را می شنیدیم، نام کرمانشاه همواره در کنار پهلوانی و جوانمردی آمده و امشب این جوانمردی به من ثابت شد و هیچ گاه این شب قشنگ و مردم کرمانشاه را فراموش نمی کنم.

پوران درخشنده: خوشحالم اگر در جشنواره بعدی آثار کرمانشاهیان بدرخشد

بانوی کارگردان و فیلم ساز کرمانشاهی که برنده بهترین فیلم در کرمانشاه شد، گفت: کرمانشاه استانی با پتانسیل های فراوان فرهنگی هنری است و من بسیار خوشحالم از اینکه فیلمم مردم شهرم را به سینما کشاند.

وی افزود: خوشحالی من چند برابر خواهد شد اگر در جشنواره های بعدی که برگزار می شود شاهد درخشش آثار فیلم سازان جوان و هنرمند کرمانشاهی باشم.

