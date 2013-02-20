سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، سیمرغ بلورین فیلم فجر که به غرب کشور سفر کرده و نخستین بار در آسمان استان کرمانشاه به پرواز درآمده بود با برگزاری اختتامیه از این دیار رخت بربست.

مراسم اختتامیه سی و یکمین جشنواره فیلم فجر شب سه شنبه همزمان با میلاد امام حسن عسگری (ع) در محل تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد.

این مراسم با حضور حجت الاسلام محمد آفتابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه، عبدالمجید واحدی، معاون استاندار کرمانشاه، مهدی حقیقی مدیر استان های فیلم فجر، جمعی از هنرمندان تلویزیون و تئاتر استان کرمانشاه و حضور پرشور مردم استان کرمانشاه برگزار شد.

اولین جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه از 14 تا 24 بهمن اه سال جاری بود که طی این مدت 28 فیلم در 67 سانس در کرمانشاه به نمایش درآمد. طی 11 روز برگزاری جشنواره فیلم فجر کرمانشاه بیش از 13 هزار نفر به تماشای فیلم های فجر در کرمانشاه رفتند.

در طی برگزاری و اکران فیلم ها استقبال از بعضی فیلم ها به حدی بود که کار به سانس های اضافه کشیده می شد.

مردم کرمانشاه که سال ها به خاطر وجود سینماهای فرسوده با سینما بیگانه شده بودند، در جشنواره فجر با سینما آشتی کرده و فیلم های این جشنواره را بر روی پرده دیجیتال سینما آزادی که مدتی است به همت حوزه هنری و سینما شهر بازسازی شده دیدند.

داوری این جشنواره در کرمانشاه را، غلامحسین محبی، تهیه کننده با سابقه صدا و سیمای کرمانشاه، مهدی فرامرزی، کارگردان صدا و سیمای کرمانشاه، وحید نیشابوری، منتقد سینمایی و روزنامه نگار و لقمان خالدی، کارگردان جوان و مستندساز برنده چندین جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برعهده داشتند.

در این اختتامیه لقمان خالدی به نمایندگی از هیئت داوران بیانیه ای را قرائت کرد که در آن به تاثیرات و ماندگاری فیلم خوب و هنر خوب، ولزوم وجود سینماهای بیشتر در کرمانشاه پرداخته شده بود.

هیئت داوران در این بیانیه جایزه ویژه خود را به مردم فهیم کرمانشاه به خاطر استقبال و حضور پرشور در این جشنواره تقدیم کرد.

در این اختتامیه هیئت داوران جایزه بهترین فیلم نامه جشنواه فیلم فجر را از میان برلین منفی 7( محمدرضا گوهری)، استرداد ( مهدی رضا زاده و علی رضا طالب زاده)، سربه مهر( حمید نعمت الله و هادی مقدم دوست)، هیس... دخترها فریاد نمی زنند( پوران درخشنده و میترا بهرامی) به "سر به مهر" نوشته حمید نعمت الله و هادی مقدم دوست اهدا کرد.

جایزه هیئت داوران در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن از میان کاندیداهای این بخش، خاطره اسدی( سر به مهر)، آنا پانوسیان( تنهای تنهای تنها)، مریلا زارعی(هیس... دخترها فریاد نمی زنند) و ندا جبرائیلی( قاعده تصادف) به مریلا زارعی برای بازی در فیلم هیس... دخترها فریاد نمی زنند تقدیم کرد.

جایزه هیئت داوران در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از میان کاندیداهای این بخش، حسین طاهری( تابستان طولانی)، سیروس کهوری نژاد( مروارید)، مسعود رایگان( برلین منفی 7)، بابک حمیدیان(هیس... دخترها فریاد نمی زنند) و امیر آقایی ( گهواره ای برای مادر) به خاطر بازی زیبا، روان و درک مناسب بازیگر از نقش به سبروس کهوری نژاد به خاطر بازی در فیلم مروارید تعلق گرفت.

هیئت داوران لوح تقدیر بهترین بازیگر نوجوان جشنواره فجر در کرمانشاه را به خاطر بازی روان و قابل توجه به میثم فرهومند بازیگر نوجوان فیلم تنهای تنهای تنها تقدیم کرد.

هیئت داوران از میان طناز طباطبایی(هیس... دخترها فریاد نمی زنند)، هنگامه قاضیانی(بشارت یک شهروند هزاره سوم)، لیلا حاتمی(سر به مهر)، روشنک سه قلعه گی( تابستان طولانی) با تقدیر از بازی زیبای طناز طباطبایی به خاطر بازی در فیلم هیس... دخترها فریاد نمی زنند جایزه ویژه خود را به لیلا حاتمی بخاطر بازی در فیلم سر به مهر اهدا کرد.

هیئت داوران در بخش انتخاب بهترین بازیگر مرد از میان کاندیداهای این بخش، مهران احمدی( روز روشن)، آرش مجیدی(سربه مهر)، حمید فرخ نژاد(استرداد)، امیرجعفری( قاعده تصادف) به حمید فرخ نژاد برای بازی زیبا و عمیق در فیلم استرداد تقدیم کرد.

هیئت داوران جایزه ویژه خود در بخش کارگردانی را از میان سر به مهر( هادی مقدم دوست)، استرداد( علی غفاری)، هیس... دخترها فریاد نمی زنند(پوران درخشنده)، برلین منفی 7(رامتین لوافی) به علی غفاری برای فیلم استرداد تقدیم کرد.

لوح تقدیر ویژه هیدت داوران در جشنواره فیلم فجر کرمانشاه به دلیل توجه به فرهنگ بومی و نگاه متفاوت به دفاع مقدس به تابستان طولانی به کارگردانی علی خزایی فر و تهیه کنندگی سیاوش حقیقی تولید صدا و سیمای مرکز خراسان تعلق گرفت.

و درپایان هیئت داوران لوح ویژه بهترین فیلم از میان استرداد به تهیه کنندگی( محسن آقا علی اکبری/بنیاد سینمایی فارابی)، برلین منفی 7 به تهیه کنندگی( سیامک پور شریف/موسسه رسانه های تصویری)، مروارید به تهیه کنندگی( جواد نوروز بیگی/بنیاد سینمایی فارابی) و هیس...دخترها فریاد نمی زنند به تهیه کنندگی(پوران درخشنده/بنیاد سینمایی فارابی) به هیس... دخترها فریاد نمی زنند به کارگردانی و تهیه کنندگی پوران درخشنده اهدا کرد.

هیس...دخترها فریاد نمی زنند در طی روزهای اکران این فیلم در کرمانشاه جایزه خود را که نگاه مردم بود از کرمانشاهیان گرفت و در پایان لوح ویژه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به هیس... دخترها فریاد نمی زنند ساخته پوران درخشنده رسید.

در این مراسم از زحمات هیئت داوران با اهدای هدایایی تقدیر شد.

هم چنین از سعید جمشید بازیگر نقش اول تله فیلم شب برفی، تولید صدا و سیمای استان کرمانشاه تقدیر شد. از دیگر برنامه های مراسم اختتامه فیلم فجر در کرمانشاه می توان به اجرای شور انگیز گروه محلی آوا از کرمانشاه اشاره کرد که با اجرای نواهای بومی محلی شور دیگری به این اختتامیه داد.

گفتنی است؛ حمید فرخ نژاد بازیگر نقش اول فیلم استرداد هدیه خود را به انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تقدیم کرد.