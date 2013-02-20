اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل رحلت آیت الله خوشوقت را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر؛ متن بیانیه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور در پی ارتحال حضرت آیت الله خوشوقت به شرح زیر است:



بسمه تعالی



انا لله و انا الیه راجعون



یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی



مطلع شدیم روح ملکوتی حضرت آیت‌الله عزیزالله خوشوقت، فقیه عارف و مجاهد سالک به ملکوت اعلی پیوست. هنوز مدت زمانی نمی گذرد که مردم تهران داغدار غم از دست رفتن آیت الله آقا مجتبی تهرانی هستند که ستاره فروزان دیگری از آسمان اخلاق، خاموش شد.



بی شک فقدان این عالم نستوه خللی است که جای آن پر نخواهد شد؛ ایشان که عمر پربرکت خویش را به تدریس و تربیت و تهذیب نفوس گذراندند، از وعاظ و افراد تاثیرگذار در تاریخ پیش و پس از انقلاب اسلامی و از فعالین نهضت امام خمینی (ره)بودند.



اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور این مصیبت بزرگ را به محضر مقدس حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری و همه امت مسلمان به طور اخص مردم تهران تسلیت گفته و علوّ درجات معظم له را مسئلت می‌نماید.



والسلام علی انصار رسول الله و رحمه الله و برکاته

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور



