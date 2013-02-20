به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پی درگذشت حضرت آیت‌الله خوشوقت پیام تسلیتی را صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال جانسوز عالم وارسته، زاهد پارسا و عارف بالله حضرت آیت‌الله خوشوقت، مصیبتی اندوه‌بار و غمی بزرگ بود که عموم ملت شریف به ویژه بسیجیان عزیز را داغدار نمود.

معلم مجاهد و اسطوره اخلاق و معرفت که حلقه‌های صالحین و شاگردان خویش را از جرعه‌های ناب معارف حقه اهل بیت علیهم السلام سیراب نموده و منابر سخنرانی‌اش را قطعه‌ای از بهشت الهی نموده بود که هر جویای حقیقتی را به صراط مستقیم رهنمون می‌ساخت.

اینجانب به نمایندگی از میلیون‌ها بسیجی داغدار، ثلمه بزرگ هجرت ابدی استاد والامقام نظام تربیتی بسیج، شجره طیبه صالحین حضرت آیت‌الله شیخ عزیزالله خوشوقت را به ساحت قدسی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، امام خامنه‌ای و مردم مومن بوی‍ژه بیت شریف آن بزرگوار و شاگردان عزیزش تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.