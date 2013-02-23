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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۰۴

تصویب راه اندازی کارگاه قالی بافی در زندان یزد/ زنان زندانی قالی می بافند

تصویب راه اندازی کارگاه قالی بافی در زندان یزد/ زنان زندانی قالی می بافند

یزد - خبرگزاری مهر: در نشست کمیته اشتغال و حرفه آموزی بنیاد تعاون زندانیان استان یزد، راه اندازی کارگاه قالی بافی در اندرزگاه نسوان زندان مرکزی تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین نشست کمیته اشتغال و حرفه آموزی بنیاد تعاون زندانیان استان يزد، راه اندازی کارگاه قالی بافی ویژه زندانیان بند زنان تصویب شد.

راه اندازی این کارگاه با هدف حفظ هویت فرش دستباف ایرانی و توسعه این هنر اعلام شده است.

ایجاد اشتغال و به کارگیری زنان زندانی زندان مرکزی در استان یزد از دیگر اهداف این طرح اعلام شده است.

همچنین مقرر شد یک نفر به عنوان استادکار رشته فرش بافی در زندان مرکزی به آموزش مددجویان در این زمینه بپردازد.

به گفته مدیرکل زندان های استان یزد این طرح در اشتغال مولد زندانیان و جلوگیری از بازگشت جرم تاثیرگذار است.

کد مطلب 2004191

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