به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه تحقیقات آب، در هفته جاری، از میان حوضه‌های درجه یک کشور، حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان با مقدار میانگین بارش ۸٫۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۸۵٫۹ میلی‌متر و همچنین حوضه دریای خزر با مقدار میانگین بارش ۲۰٫۲ میلی‌متر و بیشینه بارش ۷۵٫۸ میلی‌متر، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص خواهند داد.

همچنین حوضه مرزی شرق با مقدار میانگین بارش ۵٫۱ میلی‌متر و بیشینه بارش نقطه‌ای ۳۱٫۴ میلی‌متر، کم‌باران‌ترین حوضه درجه یک کشور در هفته جاری پیش‌بینی می‌شود.

گفتنی است در میان حوضه‌های درجه دو کشور، حوضه قره‌سو و گرگان با مقدار میانگین بارش ۳۲٫۸ میلی‌متر و بیشینه بارش ۷۵٫۸ میلی‌متر و نیز حوضه کارون بزرگ با متوسط بارش ۲۰٫۸ میلی‌متر و بیشینه بارش ۸۵٫۹ میلی‌متر، پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور خواهند بود.

لازم به ذکر است بر اساس این پیش‌بینی‌ها، از میان استان‌های کشور، استان‌های غربی و شمالی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و خراسان رضوی با بارش تجمعی ۵۰ تا ۷۵ میلی‌متر، در زمره پربارش‌ترین استان‌های کشور در هفته جاری قرار دارند.