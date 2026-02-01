  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

پیش‌بینی بارش‌های قابل توجه در بیشتر مناطق کشور طی هفته جاری

پیش‌بینی بارش‌های قابل توجه در بیشتر مناطق کشور طی هفته جاری

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، وقوع بارش‌ها در هفته جاری در بیشتر نقاط کشور مورد انتظار است و در برخی مناطق، مقادیر تجمعی بارش به ۵۰ تا ۷۵ میلی‌متر خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه تحقیقات آب، در هفته جاری، از میان حوضه‌های درجه یک کشور، حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان با مقدار میانگین بارش ۸٫۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۸۵٫۹ میلی‌متر و همچنین حوضه دریای خزر با مقدار میانگین بارش ۲۰٫۲ میلی‌متر و بیشینه بارش ۷۵٫۸ میلی‌متر، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص خواهند داد.

همچنین حوضه مرزی شرق با مقدار میانگین بارش ۵٫۱ میلی‌متر و بیشینه بارش نقطه‌ای ۳۱٫۴ میلی‌متر، کم‌باران‌ترین حوضه درجه یک کشور در هفته جاری پیش‌بینی می‌شود.

گفتنی است در میان حوضه‌های درجه دو کشور، حوضه قره‌سو و گرگان با مقدار میانگین بارش ۳۲٫۸ میلی‌متر و بیشینه بارش ۷۵٫۸ میلی‌متر و نیز حوضه کارون بزرگ با متوسط بارش ۲۰٫۸ میلی‌متر و بیشینه بارش ۸۵٫۹ میلی‌متر، پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور خواهند بود.

لازم به ذکر است بر اساس این پیش‌بینی‌ها، از میان استان‌های کشور، استان‌های غربی و شمالی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و خراسان رضوی با بارش تجمعی ۵۰ تا ۷۵ میلی‌متر، در زمره پربارش‌ترین استان‌های کشور در هفته جاری قرار دارند.

پیش‌بینی بارش‌های قابل توجه در بیشتر مناطق کشور طی هفته جاری

کد مطلب 6736955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها