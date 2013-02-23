به گزارش خبرگزاري مهر، محمدرضا فلاح زاده در اين پيام آورده است: به اطلاع مردم متدين و شريف استان يزد مي رساند به علت مشكلاتي كه به وسيله عده اي از متعرضان به شبكه آب انتقالي به استان يزد به وجود آمده است، استان با محدوديت شديد در آب شرب و بهداشت مواجه شده است.

استاندار در اين پيام همچنين آمده است: در همين راستا تلاش مسئولان ذيربط در وزارت نيرو، استان هاي اصفهان و يزد براي حل مشكل در جريان است كه اميدواريم اين مشكل هر چه زودتر با كمك مسئولان كشور و استان اصفهان رفع شود.

فلاح زاده از عموم مردم قدرشناس استان يزد خواست: صرفه جويي و مصرف در حد نيازهاي ضروري را مد نظر قرار داده و تا رفع مشكل همكاري لازم به عمل آورند.

هم اكنون نيز مديرعامل آبفاي يزد نشستي اضطراري با خبرنگاران اين استان برگزار كرده است.