مسئولان با مردم صادق باشند/ دروغ پردازي سبب خسارت 30 ميلياردي به تاسيسات آب شد

حجت الاسلام سیدجلال یحیی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولان استان اصفهان چه توجیهی می توانند برای این رفتارها و اقدامات داشته باشند در حالی که به سادگی قابل پیشگیری و مدیریت بوده است.

وی ادامه داد: شنیده شده است که برخی برای توجیه این رفتار زشت و ناپسند خیال واهی عدم نیاز مردم به آب شرب را عاملی برای این اقدام مطرح می کنند.

وی افزود: متاسفانه برخی افراد برای اینکه به شکلی این اقدام را توجيه کنند به دروغ به مردم اصفهان گفتند که یزد نیازی برای آب آشامیدنی ندارد و برای صادرات کشت گلخانه ای از این آب استفاده می کنند.

نماینده مردم یزد و ميبد در مجلس با بیان اینکه چنین رفتارهایی هیچ توجیه عقلانی و قابل قبولی نمی تواند داشته باشد گفت: کاملا روشن است که این جریان هدایت شده و تحت تاثیر عوامل محرک قرار داشته است.

يحيي‌زاده بیان داشت: همه کسانی که به یزد آمده اند و حتی رهبر معظم انقلاب هم می دانند که مردم یزد به لحاظ آب شرب به شدت در مضیقه هستند و باید که راهکارهایی برای تامین آب این مردم در خطه کویر یزد ارائه شود.

وی با ابراز تاسف از این اقدام مردم در برخی مناطق اصفهان اظهار داشت: متاسفانه در روز جمعه گذشته به تحریک عواملی که حتما باید شناسایی و مجازات شوند مردم برخی بخش ها و روستاهای استان اصفهان در مسیر خط لوله انتقال آب یزد خسارات فراوانی به شبکه وارد کردند و از ظهر روز جمعه انتقال آب به صورت کامل متوقف شده است.

یحیی‌زاده افزود: پیشینه فرهنگی مردم اصفهان نشان می دهد که این مردم مورد اغفال واقع شده‌اند و شان مردم شهید پرور و لایت مدار استان اصفهان عاری از اینگونه کارهای زشت و حرام است و نباید این اقدام که از سوی برخی محرک اتفاق افتاده است را به پای همه مردم نوشت.

وی یادآور شد: مردم اصفهان در جنگ نشان دادند که چگونه در نبرد با دشمن و دفاع از اسلام و انقلاب و کشور ایران از هرچیزی می گذرند تا نظام خود را حفظ کنند بنابراین چنین تفکری ندارند جلوی آب آشامیدنی که در کشور وجود دارد و تنها از اصفهان عبور می کند را بگیرند.

وی با اشاره به تخریب شدید تاسیسات و الکترو موتورهای پمپاژ آب گفت: بنابر ادعای کارشناسان میزان خسارت ها میلیاردی برآورد شده است و مسئولان اصفهان باید پاسخگوی این مسئله باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: طبق برآورد کارشناسان 30 میلیارد تومان خسارت در اثر حمله متجاوزین به این تاسیسات وارد شده و بسیاری از این تجهیزات به صورت کامل نابود شده است.

وی با تاکید بر شناسایی و مجازات عوامل این اقدام ناشایست گفت: این کارها در هیچ جایی مجاز نیست و قطعا باید برخورد جدی در این زمینه صورت گیرد.

یحیی‌زاده با اشاره به وجود چاه های آب بی کیفیت در استان عنوان کرد: چنانچه مشکل انتقال آب به یزد و خط لوله تخریب شده تعمیر نشود مردم در 11 شهر از این استان دچار قطعی طولانی مدت آب خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه نماینگان استان در مجلس و مسئولان استان به طور جد پیگیر این مهم هستند گفت: بر همین اساس نمایندگان در مکاتبات خود به سران سه قوه خواستار بررسی و تسریع در رفع این مشکل شدند.

یحیی‌زاده همچنین با اشاره به تذکرات در صحن علنی مجلس اظهار داشت: در نامه ای به وزیر کشور و نیرو نیز خواستار توضیح در این زمینه شدیم.

وی با بیان اینکه مسئولان استان هم از بدو اطلاع از این موضوع مجدانه پیگیر این مسئله هستند بیان داشت: تیمی برای مذاکره و رفع مشکل به استان اصفهان اعزام شد و مسئولان استان یزد از ابتدا به شدت پیگیر بودند.