آب شرب از فردا در يزد جيره بندي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي اسلامي عصر شنبه در نشستي خبري اظهار داشت: با بروز مشكلاتي در مناطق سيان، غارنه و اژيه در اصفهان و تخريب تجهيزات انتقال آب به يزد توسط عده اي از معترضان اين مناطق، آب انتقالي از ديروز ظهر به روي يزد بسته شده و هم اكنون در حال استفاده از مخازن شهر هستيم.

وي افزود: مخزن شحنه براي شهر يزد بسيار كم است و استفاده از آن شهر را با مشكلاتي مواجه مي‌كند به همين دليل در ميدان باهنر تانكر نصب شده و با اين اوصاف ناچاريم در نقاط مختلف شهر تانكر بگذاريم و مردم از اين طريق آب مصرفي خود را تامين كنند.

اسلامي يادآور شد: استان يزد از نظر مخازن آب شيرين بسيار فقير است و با اين روند با مشكل جدي مواجه خواهيم شد.

اسلامي از مردم خواست تا در مصرف آب به طور جدي صرفه‌جويي كنند و پيش‌بيني مي‌شود از فردا آب در يزد جيره‌ بندي شود.

مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد نيز در اين نشست به تشريح وقايع رخ داده در خط انتقالي آب در مناطقي از اصفهان خبر داد و اظهار داشت: روز جمعه چهارم اسفندماه مطلع شديم در منطقه سيان، غارنه و اژيه، عده‌اي از مردم به مسير خط انتقالي آب تعرض كردند و در كيلومتر 203 و 250 از اين خط در منطقه غارنه، خط و تجهيزات حوضچه پمپاژ آب را شكستند.

وي ادامه داد: به دنبال اين اتفاق، از ساعت 12 روز گذشته، آب انتقالي به سمت يزد قطع شد زيرا با هجوم اين افراد، تاسيسات به شدت آسيب ديد و معترضان حتي اقدام به آتش زدن تجهيزات و تهديد به مرگ نگهبانان كردند.

مديرعامل شركت آب منطقه‌اي يزد بيان كرد: به دنبال اين امر، جلسه بحران با حضور معاونان استاندار و مديران آب استان يزد برگزار شد و دو تن از مسئولان به اصفهان سفر كردند تا اين موضوع را از اصفهان پيگيري كنند.

غفوري يادآور شد: در اصفهان نيز با مديرعامل آب منطقه‌اي اصفهان، استاندار و جمعي از مسئولان اين استان تشكيل جلسه داده شد و قرار شد تا امنيت براي ترميم خط برقرار شود و جلسه بعدي به امروز موكول شد.

وي ادامه داد: اما برخي معترضان اژيه با كسب اطلاع از اين موضوع به سمت ايستگاه پمپاژ4 حركت كردند و سيستم‌هاي كنترل خط و پمپاژ آب را آتش زدند و تجهيزات را تخريب كردند به نحوي كه اكنون امكان ورود به حوضچه كه در عمق هشت متري زمين است، وجود ندارد.

غفوري با بيان اينكه نيروي انتظامي چهار ساعت بعد و آتش نشاني اصفهان نيز يك ساعت و نيم بعد از وقوع حادثه خود را به محل رساندند، عنوان كرد: آتش نشاني نيز نتوانست اطفاي حريق را به طور كامل انجام دهد و بسياري از تجهيزات در آتش‌سوزي از بين رفت.

به گزارش مهر، هم اكنون كميته بحران در استانداري و آبفاي يزد مشغول فعاليت و تلاش براي رفع مشكل هستند.

فردا نيز سه نفر از معاونان و مشاوران وزير به استان يزد سفر خواهند كرد تا اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند.