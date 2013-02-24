50 میلیون ایتالیایی به پای صندوقهای رای فراخوانده شدند/ مشارکت 14 درصدی تا ظهر امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، سرانجام پس از بحث های فراوان، انتخابات پارلمانی ایتالیا از امروز یکشنبه در حوزه های انتخاباتی این کشور بحران زده آغاز شد.

برگزار کنندگان این انتخابات با فراخوان 50 میلیون شهروند واجد شرایط خواستار مشارکت گسترده آنان در انتخابات شدند. با این حال وزارت کشور ایتالیا اعلام کرد تا ظهر امروز تنها 14.6 درصد از آنان به حوزه های رای گیری رفته اند.

این در حالی است که در انتخابات دوره پیش که در سال 2008 برگزار شد در این بازه زمانی 16.3 درصد از واجدین شرایط رای خود را به صندوقها انداخته بودند.

قرار است نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز دوشنبه رای ساعت 15 و پس از بسته شدن حوزه های انتخاباتی، اعلام شود. طبق آخرین نظرسنجی ها حزب دموکرات ایتالیا به رهبری "پیر لوئیجی برسانی" با اختلاف اندکی از ائتلاف انتخاباتی به رهبری "سیلویو برلوسکنی" پیش است.

گفتنی است احتمال انتخاب مجدد برلوسکنی به نخست وزیری ایتالیا سبب نگرانی مقامات اتحادیه اروپا شده است، چرا که سیاست های پیشین وی و شعارهای انتخاباتی اش حاکی از آن است که دولت راستگراها کمکی به حل بحران یورو نخواهد کرد.