به گزارش خبرنگار مهر، صدها نفر از هواداران تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان سه‌شنبه شب برای تماشای دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و منصوری قرچک به ورزشگاه پیروزی اصفهان رفتند اما به دلیل نبود نیروهای انتظامی اجازه حضور در ورزشگاه پیروزی اصفهان نیافتند.

هواداران تیم گیتی‌پسند بعد از اینکه متوجه شدند اجازه ورود به ورزشگاه را نیافته‌اند، به شدت علیه مسئولان فدراسیون و تیم فوتسال صبای قم شعار دادند و این تیم را متهم به تبانی کردند.

اتفاقات دیدار تیم‌های فوتسال صبای قم و حفاری خوزستان و پرتاب بطری تماشاگران صبا و بیرون کشیدن بازیکنان حفاری از زمین که باعث شد صبای قم با رای کمیته انضباطی 3 بر صفر برنده این بازی شود، باعث نصب پلاکاردهایی از سوی تماشاگران گیتی‌پسند در بیرون ورزشگاه پیروزی اصفهان بود.

اکبر تقوی، سرپرست تیم منصوری پیش از آغاز مسابقه اعلام کرد که حاضر است با حضور تماشاگران گیتی‌پسند و بدون حضور نیروهای انتظامی در مسابقه شرکت کند اما ناظر بازی اجازه برگزار مسابقه بدون حضور تماشاگران را نداد.

تماشاگران گیتی‌پسند در نهایت بعد از یک ساعت و زمانیکه از حضور در سالن محل بازی ناامید شدند، به طرف خانه‌های خود بازگشتند.

علی افضل، سرمربی تیم گیتی‌پسند به شدت از عملکرد بازیکنان تیمش در این مسابقه عصبانی بود و به همین دلیل بر سر بازیکنان فریاد می‌زد.

به دلیل نبود تماشاگر در ورزشگاه، این مسابقه با آرامش خاصی برگزار شد و شعار یا درگیری خاصی در آن به وجود نیامد.

محمد طاهری، بازیکن سابق تیم فولاد ماهان در مسابقه امروز در ترکیب تیم فوتسال منصوری قرچک و بعد از حدود یک سال در ورزشگاه پیروزی اصفهان بازی می‌کرد.

این دیدار به صورت زنده از شبکه اصفهان پخش می‌شد.

دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و منصوری قرچک در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با پیروزی ۴ بر صفر تیم اصفهانی به پایان رسید.