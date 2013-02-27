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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۸

قربانی خبر داد:

جشنواره صدای بهار در محل قلعه فلک الافلاک لرستان برگزار می شود

جشنواره صدای بهار در محل قلعه فلک الافلاک لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان از برگزاری جشنواره صدای بهار در محل قلعه فلک الافلاک این استان خبر داد.

سید قاسم قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه های در نظر گرفته شده در ایام نوروز سال آینده برگزاری جشنواره صدای بهار در محل قلعه فلک الافلاک است.

وی با اشاره به برنامه های دیگر این اداره کل در ایام نوروز تصریح کرد: ایجاد غرفه هاي مختلف صنايع دستي، سوغات، غذاهاي بومي، و ... از یدگر برنامه های در نظر گرفته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان همچنین از اجرای موسیقی، برگزاري جشنواره غذاهاي سنتي و پوشاك محلي در محل خانه تاریخی" آخوند ابو" خبر داد.

قربانی با اشاره به نصب بنر و توزیع بروشورهای فرهنگی بین مهمانان نوروزی استان لرستان گفت: در این راستا در محل آزادراه پل زال در سه نقطه ورودي، خروجي و مجتمع رفاهي محلي براي توزیع اقلام تبليغاتي در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2007700

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