تبلیغات نامزدها ی شوراهای شهر و روستا قبل از موعد تعیین شده غیر قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم پور قاسمیان ظهر روز چهارشنبه در همایش دهیاران شهرستان اراک با اشاره به نقش دهیاران در ایجاد رقابت سالم و پرشور کردن اتخابات افزود: دهیاران در کنار فرمانداریها می توانند پرشور کننده فضای انتخاباتی باشند.



وی با اشاره به نزدیک شدن به یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین انتخابات شوراهای شهر و روستا افزود: دهیاران به عنوان مسئولین اجرای امر انتخابات در روستاها باید در رونق بخشیدن به فضای انتخابات و زمینه سازی برای شور و نشاط همگانی در مناطق دور دست محل خود تلاش کنند.

وی با تأکید بر لزوم ضوابط ثبت نام نامزدهای شوراهای شهر و روستا اظهار داشت: هر گونه تبلیغات نامزدها و حامیان آنان قبل از موعد تعیین شده غیر قانونی می باشد.

برگزاری انتخابات سالم در سایه پرهیز از اختلاف و تشنج

رئیس پلیس امنیت استان نیز با توجه به زمان ثبت نام و تبلیغات کاندیداهای شورای شهر و روستا بیان داشت: پرهیز از اختلاف و تشنج در جامعه از دیگر زمینه های برگزاری انتخابات سالم و پر نشاط به شمار می آید.

سرهنگ احمد عباسی با اشاره به ترفندهای دشمن در جهت اختلال در نظم و امنیت فضای انتخابات کشور افزود: برگزاری انتخاباتی پرشور و حضور حداکثری از مهم ترین اهداف فضای سالم انتخابی کشور است.

گفتنی است در پایان به صورت نمادین از سه نفر از دهیاران شهرستان اراک تجلیل شد.