به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب از 9 فصل به شرح زير تشکيل شده است: در فصل اول با عنوان «شکل‌گیری رشته علوم قرآنی در نظام دانشگاهی ایران» در مورد اهمیت و عظمت قرآن، شکل‌گیری رشته علوم قرآنی در ایران، ضرورت مراجعه به علوم قرآنی برای فهم قرآن و مطهری قرآنی بحث شده است.

در فصل دوم با عنوان معرفي گرايش علوم قرآن و حديث پيرامون ضرورت وجود رشته علوم قرآن و حدیث، سطوح مختلف کتاب‌های هر علم و اهمیت دروس عمومی و مقدماتی بحث شده است. در فصل سوم با عنوان اهداف دوره کارشناسی و پیشنهادهای مطالعاتی برای این مقطع، در مورد اهداف مقطع کارشناسی، تعميق سطح دانش، آشنايي با ساختار رشته تحصيلي، یادگیری راه‌هاي توسعه معرفت و توصیه‌هایی در مورد یادگیری راه‌های توسعه معرفت بحث و بررسي شده است.

در فصل چهارم با عنوان «نقش علوم قرآنی در فهم قرآن کریم» پيرامون تعاریف مختلف «علوم قرآنی»، اسباب نزول و نقش آن در فهم قرآن، مسئله جمع قرآن و نقش آن در فهم قرآن و نقش علم مکی و مدنی در فهم قرآن بحث شده است. در فصل پنجم با عنوان «جایگاه علوم قرآنی در نظام دانش بشری» در مورد پراکندگی علوم قرآنی، جایگاه علوم قرآنی در نظام دانش بشری، حیطه‌های علوم قرآنی، ضبط و نقد متن، فهم و تفسير متن، دانايي‌های زبان‌شناختي، دانايي‌های تاريخي، توصیف و طبقه‌بندی متن، علوم پيراموني و ماهیت دو نظامه علوم قرآنی بحث شده است.

در فصل ششم با عنوان «ماهيت و ساختار علوم قرآني» در مورد تاريخچه علوم قرآنی، منشأ پیدایش علوم قرآني، شکل‌گیری اصطلاح علوم قرآني، رابطه علم‌القرآن و علوم القرآن، دسته‌بندی موضوعات علوم قرآنی، شاخه‌های علوم قرآنی مربوط به محتوای قرآن، موضوعات خارج از قرآن درباره قرآن، رشته‌های میان‌رشته‌ای و لزوم شکوفایی دوباره علوم قرآنی بحث شده است.

در فصل هفتم با عنوان «کوشش‌های نسل‌های پیشین در رشته علوم قرآنی در نظام دانشگاهی ایران تا زمان حاضر» در مورد شکل‌گیری نظام دانشگاهی در ایران، نسل‌های دانشگاهی ایران، قرآن‌شناسی، تفسیر، ترجمه، احکام‌القرآن و روش‌شناسی فهم عمومی قرآن به بحث و بررسي پرداخته شده است.

در فصل هشتم با عنوان «علوم قرآن و حدیث، چیستی و چرایی» پيرامون لزوم صدرنشینی علوم قرآنی به یاری فعالیت‌های پژوهشی، عدم منافات احترام به پیشکسوتان با نقد و بررسی یافته‌های آن‌ها، لزوم برطرف کردن خلط بین قرآن خوانی و علوم قرآنی و خلط بین کميت و کيفيت در تعیین ارتقای رشته علوم قرآن و حديث بحث شده است.

در فصل نهم با عنوان «ساختار پایان‌نامه‌های رشته علوم قرآن و حدیث و خلأهای پژوهشی» در مورد طبقه‌بندی موضوعی پایان‌نامه‌های علوم قرآن و حدیث و حوزه‌های کمتر کار شده بحث شده است. همچنين پیشنهادهایی برای تحقیق و پایان‌نامه‌نویسی و پیشنهادهایی کلی برای رشد پژوهش ارائه شده است.

«گفتارهايی درباره رشته علوم قرآن و حديث» تألیف جمعی از نویسندگان به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 40000 ريال منتشر شد.