به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر جمعه در ادامه سفر یک روزه خود به استان خوزستان باحضور در مزر شهدای گلگون کفن هویزه با قرائت فاتحه و نثار گل به مقام شامخ شهدای این منطقه ادای احترام کرد.

وی همچنین با حضور در مزار سردار سرلشکر شهید حسین علم الهدی با قرائت فاتحه و نثار گل به مقام این شهید والا مقام ادای احترام کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه 11 اسفندماه به منظور شرکت در چند برنامه فرهنگی هنری به خوزستان سفر کرد.

حضور در کنگره محدث کبیر علامه سید نعمت الله جزایری، سخنرانی در جمع راهیان نور هویزه، ادای احترام به شهدای هویزه، افتتاح ساختمان جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز، افتتاح سالن نمایش گتوند از جمله برنامه های سفر یکروزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خوزستان بود.